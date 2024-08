Opposée au Nigéria, l’Équipe de France féminine devait poursuivre sur sa lignée après le gros succès acquis face au Canada. Une victoire 75-54 quasiment synonyme de qualification pour les quarts de finale, acquise au terme d’une prestation impressionnante des Bleues qui viennent sans doute de produire leurs meilleures 40 minutes de l’été 2024.

Tiendrait-on ici ce match ? Oui, ce match qui va marquer les esprits, ce match référence sur lequel baser la suite du travail de l’Équipe de France féminine ? C’est en tout cas ce qu’a laissé penser le premier quart-temps des Bleues, portées par le talent d’une Gabby Williams qui découpe à volonté la défense des Nigérianes. Une équipe du Nigéria qui se démarque par sa très grosse intensité physique. Ça distribue des beignes sur chaque attaque, sur chaque défense. Les filles de Jean-Aimé Toupane répondent par la finesse, en trouvant des passes lumineuses pour s’offrir des points gratuits.

C’est dans le deuxième quart que cette belle tendance est finalement nuancée par la puissance physique des Nigérianes qui met à plusieurs reprises les tricolores en difficulté. Murjanatu Musa et Ezinne Kalu en tête, qui terminent meilleures scoreuses de la mi-temps, en compagnie d’une Gabby Williams (10 points) qui maîtrise parfaitement son sujet. On apprécie de voir les Bleues répondre avec brio à une volonté aussi ardente qui se caractérise par de grosses séquences physiques, et des actions construites. Relations entre intérieures, gestion de la balle… On y est !

La deuxième mi-temps est la confirmation de notre question de début d’article. Oui, l’Équipe de France tient son statement game. Ce match qui marque les esprits, cette performance de haut niveau, constante. Le Nigéria a abdiqué en fin de troisième quart-temps, dépassée par la polyvalence des Bleues des deux côtés du parquet. Janelle Salaün à 3-points, Dominique Malonga sur une jambe tout en délicatesse. Et en défense, l’intensité est telle que l’adversaire n’existe quasiment plus.

L’axe majeur de la stratégie de préparation de Jean-Aimé Toupane porte ses fruits : le rythme élevé éteint les Nigérianes. Les Bleues s’offrent quasiment la première place du groupe, et de ce fait une place pour les quarts de finale à Paris. L’aventure ne fait que commencer, et elle promet, à la vue de ces images, d’être belle.