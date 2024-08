Au terme d’une grosse performance collective et sans jamais trembler, l’Australie a écrasé la Serbie (85-67) pour valider son billet pour les demi-finales des JO de Paris 2024.

Pour les stats de la démonstration australienne, c’est par ici

Après une victoire sérieuse face à la France, l’Australie a confirmé son retour en forme en quart de finale en tabassant une équipe de Serbie qui n’aura jamais pu rivaliser. Appliquées et solidaires, les Opals ont mis la tête de leur adversaire sous l’eau d’entrée.

Jade Melbourne a la cible dans l’œil et Alanna Smith fait un énorme chantier dans la raquette (22 points, 13 rebonds, 4 passes, 2 interceptions, 2 contres). Quand agressivité vers le cercle et adresse de loin vont de pair, les choses sont tout de suite plus faciles.

C’est d’autant plus vrai que, de son côté, la Serbie a toutes les peines du monde à trouver des solutions en attaque. Yvonne Anderson, l’une des principales créatrices du jeu serbe, est passée à côté. Jovana Nogic (17 points) a sauvé les meubles pour les aigles avec un bon match mais c’était insuffisant pour vraiment inquiéter les Opals, qui ont compté jusqu’à 28 points d’avance aujourd’hui..

Les filles vengent donc leurs compatriotes masculins, tombés hier face à cette même Serbie. En demi-finale, les Australiennes affronteront le vainqueur du match Team USA – Nigeria.