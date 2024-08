Ce jeudi à 17h30, la France affronte l’Allemagne en demi-finale de basket (féminin), et ce n’est pas la première fois que les Bleus vont rencontrer nos voisins d’outre-Rhin lors de ces Jeux Olympiques.

France – Allemagne, le classique de ces JO sur les sports collectifs ? En tout cas, on n’en est pas loin. Les Français ont aussi beaucoup affronté l’Argentine, mais disons que les relations sont légèrement plus tendues avec eux pour rester correct. Entre les Bleus et la Mannschaft, c’est une histoire qui revient souvent depuis le début de ces Jeux Olympiques.

France – Allemagne c’est vraiment LE classique de ces Jeux Olympiques de Paris 2024 🇫🇷 🇩🇪

🔹1/4 volley (H) ✅

🔹1/4 hand (F) ✅

🔹1/4 hand (H) ⌛️

🔹1/4 basket (F) ⌛️

🔹1/2 basket (H) ⌛️

On compte sur les filles du basket et les garçons du hand pour passer à 4/4 ce soir puis sur…

— Benoît TrashTalk (@We_Want_Tacos) August 7, 2024

Nos basketteurs ont également affronté les Teutons en phases de poule du basketball, pour une défaite que l’on se chargera de ne pas détailler plus que ça. Sinon, l’équipe de volley a récemment gagné 3 sets à 2, les handballeuses l’ont emporté sur le score de 26 à 23. En ce moment même, nos handballeurs affrontent les Allemands pour une place en demi-finale.

Pour ce qui est du basket, nos deux équipes, hommes et femmes, vont disputer leur prochain match face à l’Allemagne. En quarts dès aujourd’hui pour les femmes, qui tenteront de rejoindre le dernier carré, comme les hommes qui vont affronter les champions du monde en titre pour une place en finale.

On espère évidemment un 5/5 pour pouvoir fanfaronner un coup !