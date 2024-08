Nadia Comaneci, l’OVNI de Roumanie – L’histoire du Pépère Castor

Chaque jour pendant la quinzaine de Paris 2024, une histoire olympique sera racontée en live. Des anecdotes marquantes, des records, de l’insolite, du lien entre politique et sport, des portraits d’immenses championnes et champions… le Pépère Castor va aborder tous les sujets pour vous les faire vivre ou revivre. Pour cette chronique, Pépère Castor nous raconte l’histoire de l’une des Olympiennes les plus légendaire de l’histoire, Nadia Comaneci

Aux Jeux olympiques de Montréal de 1976, la superstar du village olympique est une jeune adolescente roumaine de tout juste quatorze ans. C’est la première fois de l’histoire des JO qu’une gymnaste parvient à décrocher la note parfaite de 10.0 dans une épreuve, et Nadia ne se contentera pas de récolter une seule médaille d’or. Elle avait bien prévu de réaliser une véritable moisson au Canada.

Le record de précocité de Nadia Comaneci, il ne sera plus jamais battu puisque depuis la performance de Montréal, l’âge minimum pour concourir aux JO dans la discipline de la gymnastique a été avancé. Littéralement un record impossible à aller chercher. Mais l’histoire de Nadia Comaneci, c’est aussi celui d’une jeune fille coincée derrière le rideau de fer, et essayant sans relâche de fuir la dictature de Nicolae Ceaușescu. C’est ce que nous narre dans cet épisode le Pépère Castor. A