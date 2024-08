“Revenue de l’enfer” après deux défaites de suite au premier tour, la Belgique a rappelé à tout le monde aujourd’hui qu’elle est championne d’Europe en titre. Emma Meesseman et ses coéquipières ont en effet surclassé l’Espagne (79-66) en quarts de finale des JO de Paris 2024.

Les stats d’Espagne – Belgique

Dans le remake de la finale de l’EuroBasket 2023, il n’y a pas eu photo.

La Belgique – toujours privée de la star Julie Allemand – a répondu présent au rendez-vous ce mercredi après-midi à l’Arena Bercy, dominant une équipe d’Espagne beaucoup trop maladroite (34% au tir) et friable pour espérer quoi que ce soit.

Dès les premières minutes, ce sont les Belges qui ont donné le ton sous l’impulsion d’Emma Meesseman. La pivot a rapidement fait mal aux Espagnoles et a permis à son équipe de bien trouver son rythme offensif. La Roja, rapidement menée de sept points, a d’abord pu réagir grâce à Megan Gustafson (21 points), mais le nouveau coup d’accélérateur de la Belgique dans le deuxième quart-temps a fait la différence. Le champion d’Europe en titre a placé un 8-0 à l’Espagne en milieu de deuxième quart, remportant ce dernier 22-11 pour mener de +11 à la pause. Ensuite, il n’y a plus eu match, au grand dam de Pau Gasol présent en tribunes.

En galère pour finir leurs actions offensives, fébriles et dépassées par le jeu collectif belge en défense, l’Espagne ne pouvait plus espérer grand-chose. Elle a bien tenté de s’accrocher jusqu’au bout, mais sans jamais faire transpirer le groupe de Rachid Meziane, soutenu par une grosse fanbase à Paris.

Outre l’excellente Emma Meesseman (19 points, 9 rebonds, 6 passes), la Belgique a également pu compter sur Kyara Linskens à l’intérieur (19 points, 8 rebonds, 2 steals) et Julie Vanloo à l’extérieur (13 points, 7 passes mais 9 pertes de balle). Antonia Delaere (13 points, 7 passes) a aussi pu apporter sa contribution. Seule ombre au tableau côté belge : la blessure à la cheville de Becky Massey, qui a dû rejoindre le banc.

Avec cette victoire, la Belgique se qualifie en demi-finale des JO pour la première fois de son histoire. L’Espagne, invaincue lors du premier tour, rentre à la maison.

