Oscar Schmidt, la main sacrée – L’histoire du Pépère Castor

Chaque jour pendant la quinzaine de Paris 2024, une histoire olympique sera racontée en live. Des anecdotes marquantes, des records, de l’insolite, du lien entre politique et sport, des portraits d’immenses championnes et champions…le Pépère Castor va aborder tous les sujets pour vous les faire vivre ou revivre. Aujourd’hui : Oscar Schmidt et ses records ahurissants.

Oscar Schmidt est un basketteur brésilien, qui a pour particularité de collectionner les records olympiques, mais aussi de très bien porter son nom. En effet, Schmidt cuisine ses adversaires, les met dans la sauce assez régulièrement, mais personne n’a la recette pour le stopper. Ça c’est pour la petite vanne.

Pour revenir à ses records, sachez que c’est le meilleur scoreur de l’histoire des Jeux Olympiques, et avec 1 093 points inscrits en cinq participations aux JO, nul doute qu’il ne devrait pas être rejoint de sitôt. Il a marqué 338 points rien qu’à Séoul en 1988, pour une moyenne de 42,3 points à 57% aux tirs dont 55% de loin et 92% aux lancers.

S’il n’a jamais joué en NBA, il s’est préservé pour terroriser les défenses au Brésil en shootant (et en marquant) dans tous les sens, mais aussi en pesant dans tous les compartiments du jeu. Pas pour rien qu’on le surnomme “La main sacrée” n’est-ce pas ?