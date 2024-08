L’Équipe de France masculine de handball a perdu au bout du suspense face à l’Allemagne en quart de finale des JO de Paris 2024. Une défaite qui signe la fin de la carrière du légendaire Nikola Karabatic.

Quel finish triste pour nos Bleus face à l’Allemagne ! Alors qu’ils tenaient la victoire, les tricolores ont été rejoints à la dernière seconde par les Allemands, avant de perdre en prolongation, là encore sur une double action décisive dans les dernières secondes avec un arrêt XXL du gardien des germains sur l’ultime tir français.

Énorme déception pour la France donc, mais surtout une défaite qui signe la fin de carrière de Nikola Karabatic. L’arrière est un monstre sacré de sa discipline, peut-être même (sûrement) le plus grand joueur de l’histoire du hand.

Son palmarès parle de lui-même : 61 titres en club dont 3 ligue des champions et 22 titres de champion en 23 saisons.. dans une carrière où il aura écrit son nom en majuscule à côté de victoire dans le dictionnaire.

En Bleus, Nikola Karabatic a aussi été légendaire, avec plus de 360 sélections, remportant 17 médailles avec la France, dont trois en or aux Jeux olympiques (2008, 2012 et 2020) mais aussi 4 titres de champion du Monde et 4 de champion d’Europe. Membre des “Costauds” et surtout des “Experts”, Karabatic a été le visage marquant des plus belles années de domination de la France sur la scène internationale, aux côtés des Thierry Omeyer, Daniel Narcisse ou encore Jérôme Fernandez.

Désormais âgé de 40 ans, il avait souhaité terminer sa carrière sur un ultime tournoi en Bleus, à la maison, dans un cadre olympique où il a tant de bons souvenirs.

Après l’élimination de la France, Karabatic a été ovationné par le public de Pierre Mauroy et applaudi par ses coéquipiers mais aussi l’équipe allemande, un pays qu’il a bien connu, lui qui a évolué durant 4 saisons du côté de Kiel. Le joueur a réagi au micro de France Télévisions après la défaite des siens.

« C’est cruel le déroulé du match, on l’avait en main et comment ça se termine à la fin… on doit le gagner ce match. Il doit y avoir 1% de chance qu’ils reviennent et qu’ils gagnent. C’est terrible d’avoir un coup du destin comme ça, mais il faut l’accepter. Je savais que tout match pouvait être le dernier. J’aurais tellement aimé aller en finale et gagner une médaille de plus, mais je suis heureux d’avoir joué avec l’équipe et d’avoir tout donné, d’avoir participé à ces Jeux. Terminer dans la plus grande salle de sport française, je vais retenir ça » – Nikola Karabatic

Les Allemands l’auront privé d’un dernier titre mais personne n’oubliera l’immense monsieur qu’était Nikola Karabatic sur les terrains et l’héritage qu’il laisse derrière lui. Un joueur qui aura donné envie à toute une génération de joueurs de se lancer dans le hand. Merci icône, merci la légende !