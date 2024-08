La Belgique s’est qualifiée pour les demi-finales des Jeux olympiques de basket-ball en éliminant l’Espagne. Leurs prochains adversaires ? Le vainqueur du match entre la France et l’Allemagne. Rachid Meziane, coach des Cats, a une préférence.

Belgique – France, un classique du football européen ces dernières années, un petit peu moins au basket-ball, mais ça pourrait bien changer et ce, à très court terme.

Les Bleues, en cas de qualification retrouveraient leurs voisines qui se sont qualifiées en éliminant brillamment la Roja. Encore faut-il s’imposer ce soir contre l’Allemagne bien sûr, mais c’est une demi-finale alléchante sur le papier. Pas seulement pour les observateurs apparemment puisqu’il a été demandé à Rachid Meziane, coach de la Belgique, quelles adversaires il préférait affronter dans le dernier carré. Des propos récoltés par Benoît Carlier, notre journaliste sur place.

“Si vous me posez la question entre la France et l’Allemagne : oui j’aimerais bien jouer la France, car vivre les Jeux olympiques, jouer la France dans une Accor Arena où le public sera je l’espère partagé entre les Belges et les Françaises, ça serait une vraie fête du basket. Après, si c’est l’Allemagne, comme elles nous ont battu en poule on aura un levier supplémentaire de motivation.”

Les supporters belges ont été exceptionnels depuis le début de la quinzaine. Si l’ambiance a toujours été magnifique au Stade Pierre Mauroy, jamais l’applaudimètre n’est monté aussi haut que lors de la rencontre entre les Cats et Team USA.

— Benoît TrashTalk (@We_Want_Tacos) August 1, 2024

Alors à Paris Bercy, et même s’il y a moins de places que dans le Nord, l’atmosphère de cette rencontre serait sans doute inoubliable et un des grands moments de ces Jeux olympiques.

Les Bleues ont maintenant une double motivation avant d’affronter l’Allemagne : se rapprocher d’une médaille olympique et exaucer les souhaits de Rachid Meziane, on ne sait pas ce qui est le plus important.