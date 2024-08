Messieurs dames, l’histoire qui va suivre est celle d’un homme qui s’apprête à lier l’utile à l’agréable. Un homme qui s’en va couvrir la compétition de basket 3×3 aux Jeux Olympiques de Paris 2024, sur place, à domicile. Enfin à domicile… pas vraiment. Car en bon bressan pur jus, plus adepte de la réalisation d’un plat en sauce à l’état sauvage plutôt que capable d’adaptation dans le grand monde, cela aussi risque de représenter son lot d’aventure. Et c’est justement tout cela que je vais vous conter. En vous promettant d’en profiter pour mille et de vous faire partager toute mon expérience, comme si vous y étiez.

A lire aussi :

Il est l’heure. Un lundi matin comme un autre au bureau, enfin pas tout à fait. Ce matin encore j’enchaine Canal St-Martin, Place de la République, Place de l’Opéra et Place Vendôme pour rejoindre mon bureau, un bureau qui se trouve tout de même Place de la Concorde. Après un détour par le studio d’enregistrement de TrashTalk, qui n’a rien à envier aux plus grosses boîtes de prod hollywoodienne, je me dirige tout sourire – et pour la dernière fois – vers le Parc Urbain. Aujourd’hui c’est dernier carré, aujourd’hui l’Équipe de France vise la médaille dans le tournoi de basket 3×3 et je serai aux premières loges, une phrase que je n’aurai jamais pensé écrire un jour.

Ferveur exceptionnelle, soleil et bonne humeur au rendez-vous. Petit plaisir perso, je croise la famille aux abords de la place, ils me donnent de la force et rajoutent encore un peu d’humain à mon aventure. L’aventure des Bleus, elle, commence à 19h, avec une demi-finale face aux terribles Lettons. la Lettonie qui a gagné ses sept matchs dans le tournoi, la plupart exécutés comme une vulgaire mission. La seule équipe qui les a vraiment ennuyé à Paris ? La… France, hum, ça sent bon pour la demi, et vous n’êtes pas prêts pour la suite.

La suite c’est à 19h, dans une arène pleine à craquer, pour un des plus grands moments de ma vie de fan de basket, Top 10 facile et pas huitième si vous voyez ce que je veux dire. L’Équipe de France est exceptionnelle, elle joue son plus beau match depuis… depuis toujours, et quand Lucas Dussoulier rentre le lancer de la gagne pour envoyer les Bleus en finale des Jeux la liesse se transforme en émotion pure. Je vois littéralement des gens pleurer autour de moi, le kop chiale, le staff chiale, et pour ma part, en descendant les escaliers direction la zone mixte, je m’assois sur les marches, au frais, juste quelques secondes, et je craque.

Je craque complet.

Je craque comme j’ai rarement craqué. Toute la pression de cette première semaine retombe d’un coup et, surtout, je suis tellement heureux pour ces gars. Mais à peine le temps d’essuyer mes yeux que les héros du pays sortent du stade. Dirk Nowitzki traîne dans le coin, encore une drôle de phrase, et avant même de pouvoir féliciter Franck Seguela, ce fou me hurle dessus : “t’as chialé le Giovanne ! T’as chialé !”

Bah ouais j’ai chialé, parce que ces mecs-là sont complètement barrés, parce que ces mecs-là sont donc assurés de prendre une médaille olympique, eux qui reviennent de si loin dans ce tournoi, eux qui viennent de si loin tout court. En zone mixte je propose à Timothe, Lucas et Franck de gérer la petite vidéo d’après-match devenue un classique, mais les trois refusent collégialement : “non, les vidéos c’est Jules, ça porte bonheur”.

🚨 JAMAIS DEUX SANS TROIS

ILS ONT ÉTÉ GRANDS. ILS JOUENT UNE FINALE CE SOIR.

ALLEZ JULES. ALLEZ LES GARS.

ON EST TOUS DERRIÈRE EUX ‼️ pic.twitter.com/XiordrHwmX

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 5, 2024

Se remettre les idées en place, vite. Entre les deux ? J’assiste à la conférence de presse du secrétaire général de la FIBA Andreas Zagklis. Je me mets au premier rang pour prendre de belles photos mais pour être très honnête je n’écoute pas grand chose. Moi je pense à cette aventure au global, je pense à la finale qui arrive, je pense aux jours qui vont suivre ces Jeux, à la redescente qui s’annonce terrible. A mon retour dans le stade ? Le 5×5 à Lille s’est fini la veille, bizarrement la tribune de presse est devenue une jungle. 80% des gens installés n’étaient pas là de la semaine et ne connaissent pas les règles de ce sport, mais prime à la hype alors tout le monde est là. Je me retrouve donc – réalité d’un journaliste sans expérience – sans aucune place assise, mais j’en profite donc – réalité d’un mec qui kiffe – au milieu du public pour vivre la finale. Une finale irrespirable, terminée comme chacun le sait par un tir légendaire de Worthy De Jong et une défaite des Bleus, avec les honneurs, les armes à la main. La France du basket est médaillées d’argent aux Jeux, imaginez cette dinguerie.

Les images qui suivent sont elles aussi gravées dans ma mémoire, pour toujours. Carmelo Anthony, Dirk Nowitzki et Pau Gasol sont là pour la cérémonie du podium, tout comme le président de la FIBA, le roi d’Espagne et Tony Estanguet, entre autres. Quand les Français montent sur le podium une Marseillaise exceptionnelle retentit, allez hop encore un moment iconique.

J’ai fait un beau rêve cette nuit.

Et vous ? pic.twitter.com/7oz9utkIi7

— Le Psy TrashTalk 👨‍👩‍👧‍👧 (@giovannim6) August 6, 2024

Pendant la conférence de presse je suis encore là, à quelques mètres de ces gars en argent dans les faits mais en or dans les cœurs, avec la chance unique d’avoir pu toucher une médaille olympique, en compagnie de ceux qui m’ont fait tant vibrer depuis une semaine, depuis des mois.

🚨 MESSAGE DE L’ÉQUIPE DE FRANCE DE 3×3 🇫🇷

MERCI À VOUS D’AVOIR MIS LE FEU À LA CONCORDE ET À NOS COEURS ❤️❤️❤️

L’ARGENT OLYMPIQUE, C’EST MÉRITÉ ET C’EST POUR LA VIE LES GARS 🥈🥹@Jules_Rbt, @Delassebat, @timothevergiat, Franck 🫶🫶🫶 pic.twitter.com/Z5ZfAnP4rA

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 5, 2024

1h30 du matin, chemin du retour. J’erre comme une âme en peine. Le basket 3×3 est derrière moi mais à la tristesse nostalgico-mélancolique va très vite se substituer… une très bonne nouvelle, quelque chose qui n’était pas prévu. Car cette semaine, figurez-vous que je serai du côté de l’Arena de Bercy pour voir la fin du tournoi de 5×5. Oh la vie de rêve, vous l’aviez pas vu venir celle-là.

The last 🥹

Les Best ❤️🇫🇷❤️🇫🇷 pic.twitter.com/LV7le0MFov

— Le Psy TrashTalk 👨‍👩‍👧‍👧 (@giovannim6) August 5, 2024