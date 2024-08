Alors qu’il avait prévu de prendre sa retraite des médias sportifs après la saison 2025, Charles Barkley a changé d’avis et devrait bien continuer avec TNT pour les années à venir.

Charles Barkley will not retire; instead, he will stay with TNT Sports to complete his 10-year, $210 million contract, per @AndrewMarchand pic.twitter.com/w5pmCFSlsr

— NBACentral (@TheDunkCentral) August 6, 2024

L’intersaison 2024 est un tournant dans l’histoire de TNT Sports.

La chaîne a en effet perdu les droits de la NBA pour les saisons qui feront suite à l’année 2025. En plus de cela, la chaîne allait perdre son consultant iconique, Charles Barkley, qui comptait arrêter son contrat de dix ans et 210 millions de dollars avec TNT après la troisième année de celui-ci, pour prendre une retraite bien méritée. Mais Chuck est revenu sur sa décision, et a délivré un communiqué pour annoncer la poursuite de sa collaboration avec TNT :

“J’aime ma famille de TNT Sports. Ma priorité numéro un a toujours été de garder tout le monde rassemblé aussi longtemps que possible. Nous avons les gens les plus incroyables, et ils sont les meilleurs dans ce qu’ils font. J’ai hâte de continuer de travailler avec eux sur les émissions que nous avons actuellement et celles que nous allons mettre en place ensemble dans le futur. C’est le seul endroit qu’il y a à mes yeux” – Charles Barkley

Avec cette déclaration, Barkley vient tordre le cou aux rumeurs qui l’envoyaient soit chez Amazon Prime Video, soit chez ESPN, soit chez NBC, les trois diffuseurs concurrents de TNT qui commenceront leur contrat de diffusion de onze ans pour 77 milliards de dollars à partir de la saison 2025-26. On dirait que TNT Sports a finalement décidé de garantir complètement le contrat de dix ans de Sir Charles, élément sur lequel il avait insisté il y a quelques jours, sans quoi il ne reviendrait pas sur TNT.

Même si TNT Sports perdra – sauf rebondissement – les droits de la NBA après cette saison, Barkley pourrait couvrir le tournoi NCAA qui est aussi diffusé sur TNT, ou pourquoi pas la NHL, soyons fous. Le président de la chaîne a insisté sur l’importance de garder Charles dans une période où TNT Sports essaye de diversifier son offre de divertissement :

“Charles est l’un des meilleurs et l’un des reporters sportifs les plus appréciés dans l’histoire de la télévision. Je parle pour tous les membres de la famille TNT Sports quand je dis que nous sommes incroyablement excités à l’idée de partager cet engagement mutuel de continuer à montrer les talents incroyables de Charles, et de divertir les fans dans le futur. C’est fantastique d’avoir Charles pour cette aventure, alors que nous développons de nouvelles idées de contenus et d’émissions pour nos fans.” – Luis Silberwasser, boss de TNT

Charles Barkley et TNT, on dirait que l’histoire est faite pour durer. Dans une période de grand flou pour son avenir au niveau des droits TV, le groupe TNT Sports a au moins réussi à sécuriser la prolongation de l’une de ses figures médiatiques. C’est déjà ça de pris.

Source texte : The Athletic