Hier la France du basket a vibré. Très fort. Sur le canapé TrashTalk également, et ce France – Canada est entré directement au Panthéon de nos souvenirs de basket. Vous avez raté ça ? No soucy, envoyez le replay !

L’Équipe de France est en demi-finale des Jeux olympiques, et ce au prix d’un match dantesque face aux favoris canadiens. Shai Gilgeous-Alexander avait les armes pour nous bouter hors du tournoi mais les Bleus, eux, avaient trouvé en Cordinier, Lessort et Yabusele un étonnant trio. Pic d’ambiance exceptionnel en fin de match sur le tir d’Evan Fournier, et la magie des jeux s’est emparée de l’Arena Bercy, comme elle s’était emparée de la Concorde la veille.

Si vous avez raté ce grand moment ? On vous file le replay du débrief du match, par deux pépères encore sous le poids de l’émotion !