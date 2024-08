Victorieuse en quart de finale face à l’Allemagne, l’Equipe de France féminine a impressionné par son intensité et son niveau en défense. Satou Sabally, particulièrement dominante en phase de poule, a été contenue toute la rencontre.

A presque 22 points de moyenne avant ce soir, Satou Sabally était complètement à son aise dans ce tournoi olympique. Impressionnante dans sa capacité à se créer des paniers dans la raquette ou sanctionner s’il y a un peu de place derrière l’arc, l’ancienne des Dallas Wings en WNBA était l’une des principales menaces pour le groupe de Jean-Aimé Toupane.

Après 40 minutes de jeu, le ticket de caisse est sans appel : 10 points à 2/10 au tir, 1/5 à 3-points et 7 pertes de balle. Symbole d’une défense bleue particulièrement inspirée, surtout en première période, Satou Sabally n’est pas parvenue à installer son basket. Même sa sœur Nyara, malgré un volume plus élevé avec 20 points, ne pointe qu’à 3/13 au tir.

“On est rentrées dans sa tête (…) On la connaît bien, on sait qu’elle peut se frustrer avec la pression.” – Gabby Williams, propos rapportés par Giovanni Marriette de TrashTalk

Satou Sabally, énorme en phase de groupe, est pour l’instant parfaitement contenue.

2 points (0/2 au tir) et déjà 6 ballons perdus.

Au-delà du déficit d’efficacité des stars allemandes, l’EDF a été presque parfaite dans le compartiment défensif. Les 14 interceptions prouvent la capacité de ces filles à empêcher l’adversaire de s’installer en provoquant des pertes de balles adverses. Et si, par malheur, certaines parvenaient à se faufiler sous le cercle, Iliana Rupert (5 contres) ou Marième Badiane (2 contres) savent recevoir avec autorité. Excepté un quatrième quart-temps où la pression était plus relâchée, les Allemandes n’ont pas dépassé les 20 points sur un seul quart (dont un à 14 et à un autre à 16).

Dans le cinq majeur comme en sortie de banc, les joueuses françaises semblent toutes concernées dans l’effort et l’intensité. Avec autant de sérieux et de concentration, la victoire n’est jamais loin. L’Equipe de France féminine pointe à 64,5 points encaissés de moyenne dans ce tournoi, l’un des plus petits totaux parmi les équipes encore en lice.

Face à la Belgique vendredi, le niveau défensif du groupe de Jean-Aimé Toupane sera déterminant pour faire taire la raquette de nos voisines. Mais avec ce que l’on observe depuis quelques semaines, il y a de quoi être serein.