Après sa victoire face à l’Allemagne, l’Équipe de France peut déjà se projeter sur la suite. En demi-finale des JO de Paris 2024, les Bleues joueront la Belgique ce vendredi à 17h30 pour une place en finale.

Pas d’upset en quart de finale dans cette partie de tableau. La Belgique et la France étaient favoris pour rejoindre les demi et elles ont fait honneur à leur statut en dominant respectivement l’Espagne et l’Allemagne.

Le sélectionneur belge, Rachid Meziane, espérait un duel avec les Françaises et les Dieux du basket l’ont entendu. “Revenues de l’enfer”, les Belges ont désormais une chance de filer en finale des JO. Mais pour cela, il faudra battre une Équipe de France monstrueuse en défense et portée par Gabby Williams et une Marine Johannès capable de prendre feu à tout moment.

Côté belge, Emma Meesseman sera l’arme fatale à surveiller. L’intérieur a encore été brillante face à l’Espagne avec 19 points, 9 rebonds, 6 passes décisives 2 interceptions et 4 contres ! Marième Badiane, Valériane Ayayi et Iliana Rupert vont avoir du boulot pour la calmer.

Rendez-vous vendredi 9 août à 17h30 pour les demi-finales des Jeux Olympiques face à la Belgique 👊#PassionnémentBleu | #Paris2024 pic.twitter.com/Pi1lTTw5dr

