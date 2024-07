Après la défaite des filles quelques minutes plus tôt face à la Chine (19-21), il fallait que ces messieurs se chargent d’ouvrir le compteur victoires des Français aujourd’hui. Et il fallait que la Place de la Concorde explose. Bingo, le doublé est réussi.

Comme les filles, départ poussif, il y a en face un golgoth de 2m15 du nom de Bogucki mais qui nous fait bien penser à Zangief dans Street Fighter. Menés 9-3, les Français perdent du terrain mais ils usent la bête, qui va finir par perdre en production au moment ou Jules Rambaut fait valoir ses biceps, au moment ou Seguela et Dussoulier rentrent des tirs.

Le tournant du match ? Seguel’Hair et “Jules Rambo” exhortent le public du Parc urbain à exploser, à les pousser comme un seul homme. Le match s’emballe, le Polonais semble ne pas trop apprécier le bruit et les Bleus tiennent le choc, concrétisent les lancers suite à une grossière simulation adverse et, surtout, enflamment littéralement les tribunes avec un game winner de Lucas Dussoulier, auteur de 9 points pour ce premier match.

Après cette explosion de basket et de saveur, les Serbes ont pris les États-Unis à la gorge mais l’essentiel est ailleurs : l’Équipe de France est prête à faire du sale. Match après match comme Franck Seguela l’annonçait en zone mixte, exténué après une première bagarre de haut niveau. Déjà tellement hâte d’être demain, ce sera à 22h05 contre la Lituanie !