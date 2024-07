Paris 2024 – Basketball : les résultats & classements de la journée (30 juillet)

Nouvelle journée de basket aujourd’hui à Lille, et on a eu notre lot d’émotions entre la victoire étriquée de la France et les autres magnifiques affiches du jour. Toutes les infos et les classements à retrouver ci-dessous.

Les résultats de la journée

En 5×5 :

Espagne – Grèce (H) : 84-77

– Grèce (H) : 84-77 Canada – Australie (H) : 93-83

– Australie (H) : 93-83 Japon – France (H) : 90-94

(H) : 90-94 Allemagne – Brésil (H) : 86-73

En 3×3 :

Allemagne – Team USA (F) : 17-13

– Team USA (F) : 17-13 Australie – Canada (F) : 14-22

(F) : 14-22 Lettonie – Lituanie (H) : 21-14

– Lituanie (H) : 21-14 Chine – Pays-Bas (H) : 16-21

(H) : 16-21 Espagne – Azerbaïdjan (F) : 18-16

– Azerbaïdjan (F) : 18-16 France – Chine (F) : 19-21

(F) : 19-21 Pologne – France (H) : 19-21

(H) : 19-21 Serbie – Team USA (H) : 22-14

Les classements à l’issue de la journée

Tournoi féminin

L’image hors basket de la journée

CLARISSE AGBNEGNENOU EN BRONZE 🥉

Elle s’est remobilisée pour aller la chercher ! Clarisse remporte sa quatrième médaille olympique devant des tribunes en folie ✨#AllezLesBleus #Paris2024 pic.twitter.com/Y87A9Hv2Gb

— Equipe France (@EquipeFRA) July 30, 2024

🥈 MEDAILLE D’ARGENT POUR L’EPEE DAMES !

Auriane Mallo-Breton, Coraline Vitalis, Marie-Florence Candassamy et Alexandra Louis-Marie apportent la 5ème médaille. BRAVOOOOO ! 👏 pic.twitter.com/9PwBnpCfFE

— Fédération Française d’Escrime (@ffescrime) July 30, 2024

Le programme de demain

En 5×5 :

11h : Porto Rico – Espagne (F)

13h30 : Chine – Serbie (F)

17h15 : Serbie – Porto Rico (H)

21h : Team USA – Soudan du Sud (H)

En 3×3 :