JO Paris 2024 – le classement des médailles (30 juillet)

Comme chaque soir on vous fait un point sur le tableau des médailles mis à jour pour les JO de Paris 2024, juste avant d’aller au dodo. Deuxième hier, la France a reculé un peu dans la hiérarchie aujourd’hui mais on espère que c’est pour mieux rebondir. Le point complet ci-dessous.

“Seulement” deux médailles supplémentaires pour la délégation française aujourd’hui avec le bronze en judo et l’argent en équipe pour les escrimeuses. De quoi reculer un peu au classement des nations et passer de la seconde à la quatrième place. Le Japon, la Chine et l’Australie ont tous ramené une nouvelle médaille d’or aujourd’hui alors que l’ogre US se rapproche derrière avec toujours le plus grand nombre de médailles mais moins de ronds dorés que les pays du Top 5.

