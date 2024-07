JO Paris 2024 : 30 JUILLET 2024 – LE LIVE 100% TRASHTALK (JOUR 4)

Quatrième jour de compétition aux JO de Paris 2024 et encore une fois son lot d’émotions et de rire depuis le(s) canapé(s) de TrashTalk. Vous n’avez pas pu être de la partie ? Pas grave, voici le replay !

Un peu moins de cris et de médailles hier mais on a brassé large pour vous offrir un max de disciplines en direct. Le foot avec Simon et Alex sur le canap’, les Bleus en direct en basket pour un thriller fou face au Japon mais aussi la natation et l’escrime, où nos Français continuent de squatter les premiers rôles. Sans oublier comme chaque jour un petit quiz qui va bien et notre pépère castor qui nous raconte des histoires. Pour la suite, vous connaissez la chanson, rendez-vous dès 17h pour s’ambiancer devant les JO de Paris 2024. On vous attend nombreux !