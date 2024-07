Largement vainqueurs de la Serbie en ouverture, les États-Unis ont envoyé un premier message au reste de la concurrence. Ils voudront en envoyer un deuxième dès ce soir contre le Soudan du Sud à 21h (Eurosport).

Alors bien sûr, le Soudan du Sud, ce n’est pas un adversaire du même calibre que la Serbie. Et donc forcément, l’affiche est un peu moins hypante que le choc de l’autre jour. Néanmoins, on se souvient qu’en préparation, les hommes de Royal Ivey sont passés à deux doigts d’un immense exploit à Londres. Deux doigts, un petit point, et… une faute si on veut être chafouin.

Y'avait environ zéro scénario possible dans lequel les arbitres sifflent une faute là dessus

Terrible pour le Soudan du Sud, mais ENORME RESPECT pour leur match et ce qu'ils construisent ces dernières années 👏👏👏 https://t.co/IdhxXqMIrI

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 20, 2024

Avant cette ultime séquence un peu polémique, c’est LeBron James qui avait dû enclencher le mode “Captain America” pour sauver les Avengers. Mais au final, malgré la victoire de Team USA 101-100, c’est bien le Soudan du Sud qui a inspiré le plus de respect et d’admiration après le buzzer final. De Carlik Jones à Marial Shayok en passant par Wenyen Gabriel et JT Thor, tous ces gars-là ont regardé les stars américaines droit dans les yeux, sans jamais les baisser.

“On sera bien mieux préparés cette fois-ci. Mais cela ne garantit rien.” – Steve Kerr, coach de Team USA (via The Athletic)

Ni Team USA, ni le Soudan du Sud n’a oublié ce match à Londres.

Il sera très intéressant de voir comment cela va se traduire dans la rencontre de ce soir, la deuxième dans ces Jeux Olympiques de Paris 2024. On imagine que la bande de LeBron voudra remettre les points sur les i et montrer que la frayeur londonienne n’était que ça : une petite frayeur. La large victoire face à la Serbie, avec l’énorme retour de Kevin Durant, peut laisser penser que Team USA a enclenché la vitesse supérieure.

Sauf qu’en face, le Soudan du Sud a sérieusement pris la confiance. Non seulement à travers son match face aux Américains en préparation, mais aussi grâce à sa victoire en match d’ouverture contre Porto Rico. Clairement, le programme mené par Luol Deng n’est pas à Paris pour faire de la figuration.

Team USA vs Soudan du Sud, c’est à 21h ce soir au Stade Pierre Mauroy de Lille. Alors, nouvelle démonstration américaine ou nouvel exploit des Sud-Soudanais ?

