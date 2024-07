Deuxième journée de cette phase de poules des JO de Paris 2024 pour le tournoi de basket 5×5 des hommes. Dans le Groupe C, Serbie et Porto Rico ont essuyé un premier revers à l’ouverture. L’idée, c’est de se relancer dès le second match pour se repositionner dans le groupe et tenter de s’assurer une place en quarts. Qui aura le dernier mot entre Serbie et Porto Rico ?

Deux équipes revanchardes, deux questions de la mort, un favori, un outsider, voilà le tableau. D’un côté, une problématique qui se pose pour la Serbie : après la leçon infligée par les Américains, comment mieux aborder les minutes où Nikola Jokic est absent ? Sans Niko, les Serbes ont été outscorés par 26 points, tandis que le bilan était à l’équilibre quand il était sur le terrain. On le sait, Team USA n’est pas comme toutes les autres équipes de basket, et on se dit que les Serbes, même privés de leur pivot titulaire n’auraient pas tant de mal à triompher de beaucoup d’équipes dans ces JO maintenant que l’orage est passé.

Nikola Jokic sat for less than 10 minutes in Sunday’s game against the U.S. men’s national team.

Serbia was outscored by 26 with him on the bench 😳 pic.twitter.com/rxwAypJ5GY

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) July 28, 2024

Mais l’idée, ce serait de profiter de ce match contre des Portoricains affaiblis pour s’ajuster, se remettre en confiance et assurer une victoire facile avec la manière. On voit mal le Joker jouer 38 minutes tous les soirs, il va donc falloir que les Bogdan Bogdanovic et Filip Petrusev s’impliquent plus dès ces phases de poules pour prendre de bonnes habitudes d’ici aux phases finales, quand il faudra jouer des plus gros dans des matchs à enjeu.

A Porto Rico, le questionnement est tout autre : les hommes de Nelson Colon ont-ils la moindre chance d’emporter ne serait-ce qu’un quart temps sans une masterclass de leur général, Jose Alvarado ? Grand Theft Alvarado a été grand, surpuissant dans sa première mi-temps face au Soudan du Sud. Agressif et instoppable en attaque, il aura fallu une blessure à la cheville pour le freiner dans son chef d’œuvre de première mi-temps. Jose avait déjà 19 points. Revenu contre toute attente en cours de troisième quart, Jose était encore bon, mais plus aussi dominant.

Malgré ça, son match n’avait rien à envier à celui du Joker dans la production. La grande question, c’est est-ce que le meneur sera en tenue pour faire face à l’armada de la Serbie et au Joker ? Et s’il l’est, dans quelle condition ? On aime beaucoup George Conditt IV, Gian Clavell et Tremont Waters, mais sans Jose et contre des Serbes blindés dans la raquette, on ne donne pas cher de la peau des Portoricains, qui n’ont pas le secteur intérieur du siècle.

Serbie et Porto Rico vont devoir y aller à fond dans l’intensité pour remporter la victoire. La Serbie devra rester solide sur les appuis pour ne pas se faire surprendre, à coups de gros runs quand le Joker a le dos tourné (comprenez : sur le banc). En tout cas, c’est un nouveau match de Jeux olympiques qui promet ! Rendez vous à 17h15 !