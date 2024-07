JO Paris 2024 – Basketball : le programme de la journée (31 juillet)

Nouvelle journée pleine de basket aux JO de Paris 2024. Au programme ? 4 matchs, 2 chez les garçons, deux chez les filles, avec Team USA pour conclure en beauté le menu du jour.

Le programme de la journée

11h : Espagne – Porto Rico (F)

13h30 : Chine – Serbie (F)

17h15 : Serbie – Porto Rico (H), la preview ici

21h : Team USA – Soudan du Sud (H), la preview ici

Après une journée 100% filles avant hier et une journée 100% hommes hier, on fait un petit mix aujourd’hui. Chez les femmes, la Serbie et l’Espagne peuvent valider leur billet pour le prochain tour en battant la Chine et Porto Rico dans le Groupe A.

Chez les hommes, on ira dans le Groupe C, celui de Team USA. Les Américains voudront confirmer leur magnifique victoire face aux Serbes, et ça sera face au Soudan du Sud, une équipe qui les a beaucoup embêtés durant la préparation. Nikola Jokic et ses coéquipiers devront eux réagir face au Porto Rico de Jose Alvarado. Malheur au vaincu dans ce match.

En 3×3, on continuera de suivre de près le tournoi. Les filles doivent absolument réagir après leur défaite de la veille face à la Chine. C’est l’Espagne qui se dressera sur la route de Laetitia Guapo et de ses coéquipières. Les hommes enchainent face à la Lituanie après leur victoire au bout du suspense hier soir face à la Pologne.

Mais aussi, le 3×3 !