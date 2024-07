Après le match, place à l’analyse du match avec Bastien et Alex qui décortiquent à chaud la rencontre France – Japon. Il y a encore du boulot pour nos Bleus !

Entre déception du niveau affiché, presque désespoir et finalement la libération après le shoot de Matthew Strazel et la victoire en prolongation, on peut dire que les joueurs de l’Équipe de France nous ont mis dans tous nos états. L’essentiel est là au moins, la qualification est en poche. Que retenir d’autre de cette victoire ? Que faut-il changer face à l’Allemagne pour Vincent Collet ? Matthew Strazel héros national ? Il fallait qu’on se pose pour en parler.