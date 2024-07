La Serbie remporte son deuxième match aux Jeux olympiques en prenant le meilleur sur la Chine (81-59). La victoire s’est dessinée dans une deuxième mi-temps dominée de la tête et des épaules !

Si certains d’entre vous ont eu un œil sur la rencontre entre la France et la Chine en 3X3 féminin ce mardi, et bien sachez que l’équipe de basket-ball à 5 de l’Empire du Milieu joue exactement de la même manière que sa “petite sœur”. Du bourrinage à l’intérieur grâce à Xu Han (2m11) et Yueru Li (2m01). Yao Ming, présent sur le banc de touche est fier.

Mais contrairement à la rencontre Place de la Concorde, cette tactique n’a pas payé face à la Serbie. Les coéquipières de Tina Krajisnik se sont imposées pour la deuxième fois en autant de rencontres et se sont qualifiées pour les quarts de finale de la compétition. Une victoire 81 à 59 qui s’est surtout dessinée en fin de première mi-temps et en début de deuxième. Un 17-9 passé dans le troisième quart a presque définitivement mis les Européennes à l’abri.

Car le début de match était équilibré, les Chinoises étaient maladroites mais torturaient les Serbes dans la raquette et se sont rendues à 20 reprises sur la ligne des lancers-francs avec 17 réussites ! Autant dire que niveau plaisir visuel, on ne parlera pas de cette mi-temps à nos enfants.

Mais après une entame maladroite, Yvonne Anderson, la naturalisée de 43 ans a appuyé sur la pédale d’accélérateur et a mené les siennes vers la victoire avec 15 points et 6 passes décisives.

Les Serbes joueront la première place du groupe contre les Espagnoles pendant que la Chine tentera de sauver sa compétition et de se qualifier pour les quarts de finale face à Porto-Rico !