JO Paris 2024 : on a fait un tour au village olympique de Lille

Lille, qui est une ville olympique pour cette édition 2024, a mis en place un dispositif pour toute la quinzaine. Une belle initiative pour promouvoir le sport dans la métropole lilloise (MEL).

Avec 52 matchs de basket-ball et de handball accueillis au Stade Pierre Mauroy de Villeneuve d’Ascq pendant la quinzaine olympique, la métropole lilloise vit grandement au rythme de ces Jeux. En étant sur place, TrashTalk se devait de vous raconter comment ça se passe.

Ce village est situé au niveau de la Grand Place de Lille, en plein centre de la ville et facilement accessible grâce aux métros. Donc ça se met en route et ça arrive tranquillement sur place, mais avant d’arriver sur les lieux, je croise mon pote Kenneth au hasard dans la rue Faidherbe, il aime bien le basket et c’est un lecteur de TrashTalk (normal, sinon ce serait pas mon pote). On tape la discute, il revient justement de ce lieu, que je m’apprête donc à découvrir.

On y trouve un panier de basket aménagé et un terrain de handball pour mettre à l’honneur les deux sports phares dans la ville à l’heure actuelle. Mais également une tour d’escalade gonflable et un jeu de “Puissance 4” mais avec des ballons de basket. De bien belles animations, évidemment gratuites, pour les petits et les grands sous le soleil lillois, ce qui est suffisamment rare pour être souligné, même au mois de juillet.

Lors des Jeux Olympiques, profitez d’animations dans les rues de Lille ! 🎉

🚧 On vous dit tout pour anticiper vos déplacements en ville ▼ pic.twitter.com/WRa9sIBaij

— Ville de Lille (@lillefrance) July 26, 2024

Et sur ces terrains, tout le monde s’affronte, les petits et les grands, les novices et les expérimentés. Il y a vraiment tous les âges, tous les niveaux, tous les horizons, réunis dans un seul et unique but, faire du sport ensemble, découvrir une discipline potentiellement nouvelle, le tout sous le soleil, avec le sourire, et dans la bonne humeur. N’est-ce pas là, l’illustration la plus criante de l’esprit Olympique finalement ?

Pour ce qui est des infos pratiques, sachez que vous pouvez y venir en métro grâce à la ligne 2, station Gare Lille Flandres, avec un tout petit peu de marche, ou grâce à la ligne 1, station Rihour, avec encore moins de marche. Les stations de métro sont toutes accessibles aux PMR. Pour les plus téméraires, vous pouvez toujours venir en voiture mais qu’il faudra trouver de la place. Ce village est ouvert de 12h à 18h au grand public, et de 10h à 11h30 pour les groupes. Ceux qui ne veulent pas forcément faire de sport peuvent toujours assister au vidéo mapping sur la façade de l’Opéra, juste à côté de la Grand Place !

Après le passage de la flamme olympique à Lille, notamment portée par Gabby Williams, Lille continue de vibrer au rythme des Jeux Olympiques, au moins jusque leur date de fin.