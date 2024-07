Après leur arrivée hier à Lille, les joueurs de Team USA étaient aujourd’hui en Ile-de-France. Outre un passage en conférence de presse pour Kevin Durant et Steph Curry, les joueurs américains se sont entrainés à la salle Marcel Cerdan, à Levallois-Perret.

Team USA continue de se préparer pour son entrée en lice ce dimanche face à la Serbie. Si la phase de poule aura lieu à Lille, les Américains sont actuellement à Paris, où aura lieu la cérémonie d’ouverture demain avec LeBron James en porte-drapeau.

En attendant, la préparation ne s’arrête pas et les joueurs de Steve Kerr sont allés s’entraîner à la salle Marcel Cerdan, à Levallois-Perret. USA Basketball a partagé quelques images de la session du jour.

Extra shots up for Book, KD & LeBron!

“I love that nickname. Before I didn’t think I was worthy… but now?”

KD’s ‘Slim Reaper’ nickname has grown on him 😤

On y voit notamment un Kevin Durant officiellement de retour à l’entraînement depuis hier monter au dunk, sans douleur apparente. L’ailier, qui n’a participé à aucun match de préparation, demeure incertain pour le match d’ouverture face à la Serbie. Ce même KD a ensuite participé à une petite séance de shoots hors entraînement collectif avec LeBron James et Devin Booker, son coéquipier en club.

Team USA est dans le groupe C aux Jeux Olympiques, avec la Serbie, Porto Rico et le Soudan du Sud.

