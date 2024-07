On tient notre premier grand moment de ces Jeux ! En quarts de finale du tournoi olympique de rugby à 7, l’Équipe de France avait tout à perdre face à l’Argentine, avant même la cérémonie d’ouverture qui se tiendra demain soir sur la Seine. Mais les Bleus ont été grands, et on est à deux doigts de souscrire au Rugby à 7 League Pass la saison prochaine.

Il n’y a que des Jeux olympiques qui peuvent nous donner ce genre d’émotions. Et à domicile, ce bonheur est décuplé.

Merci messieurs les Bleus du rugby à 7, qui nous ont donc offert ce soir un premier grand moment d’émotion avec cette victoire contre l’Argentine, toujours un plaisir au passage de taper l’Argentine.

Andy Timo avait donné le ton grâce à un premier coup de collier, et Aaron Grandidier a ensuite fait valoir ses cannes de feu, traversant la moitié de terrain “à la Giannis”, c’est à dire en courant et sans dribbler.

#Paris2024 | 🔥🔥 ESSAI DE L’ÉQUIPE DE FRANCE !!! Timo est à la conclusion du mouvement français !

🇫🇷Les Bleus mènent 7-0 face aux Argentins !

📺 À suivre sur : https://t.co/kOJfhQ7QZO pic.twitter.com/RWrCfq7aLZ

— francetvsport (@francetvsport) July 25, 2024

#Paris2024 | 🔥🔥 DEUXIÈME ESSAI DES BLEUS !!!

🇫🇷 Grandidier aplatit après une superbe accélération et la France mène 14-0 face à l’Argentine !

📺 À suivre sur : https://t.co/kOJfhQ7QZO pic.twitter.com/XDEaXwiSxW

— francetvsport (@francetvsport) July 25, 2024



A peine le temps de pouffer devant un sosie de François Cluzet dans les tribunes que ce diable de Grandidier remettait ça avec un essai clairement inspiré des bonds les plus fous de Ja Morant, de quoi donner un score de 21-0 à la mi-temps, le tout sans avoir réveillé Antoine Dupont de sa sieste, t’sais, juste le meilleur joueur du monde de rugby à 7, à 15 et à 47.

Jean Abeilhou et Vincent Clerc sont à deux doigts de lancer un Connemara au micro de France Télé, mais à peine le temps de voir Nico de la rédac se foutre de la gueule des Argentins que Rodrigo Isgro plante un premier essai. On se calme, on se reconcentre. Entrées de Dupont et Jordan Sepho, puis de Varian Pasquet mais c’est ce même Jordan qui prend très vite un carton jaune, synonyme de mise au frigo pendant deux minutes. Et un de moins quand tu joues à sept…

Les Argentins en remettent une couche grâce à un essai de Moneta, Nico de la rédac est en sueur, mais les efforts défensifs des Bkeus et la présence rassurante de Dupont en attaque permet à la France de grignoter du temps et c’est finalement la malice de… Dupont, le fameux, qui met un terme à ce match de fou sur le score de 26-14 en faveur de la France.

#Paris2024 | 🔥🔥 L’ESSAI DE LA QUALIFICATION DE DUPONT !!!

🇫🇷 Antoine Dupont délivre le Stade de France et les Bleus s’imposent 26-14 face à l’Argentine. L’équipe de France se qualifie en demi-finale après un énorme combat !! 🤩

📺 À suivre sur : https://t.co/kOJfhQ7QZO pic.twitter.com/Z0mWMmq6zj

— francetvsport (@francetvsport) July 25, 2024

L’Équipe de France jouera les demi-finales samedi à 15h30 contre l’Afrique du Sud, et une finale éventuelle le soir même à 20h45. Pour aller chercher une première médaille pour les sports co français, pendant que nos poteaux argentins auront tout le loisir de mater la cérémonie d’ouverture dans leur avion, n’est-ce pas Nico de la rédac.