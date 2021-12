Les Bucks préchauffent : quelle est la formule secrète du back-to-back ? Apéro TrashTalk

Après l’Apéro spécial Wolves d’hier soir, on va parler d’une autre équipe en forme en ce moment. On laisse les Loups pour s’intéresser aux Daims, puisque les Bucks sont au menu du jour. Le champion en titre déroule et semble vraiment avoir lancé sa saison. De quoi envisager très sérieusement le back-to-back ?

Plombés par les absences lors des premières semaines, les Bucks ont commencé la saison doucement mais c’est désormais officiel, la seconde a été enclenchée. Milwaukee, c’est sept victoires sur les sept derniers matchs et un retour express dans les hauteurs de la Conférence Est. Le champion 2021 a retrouvé plusieurs de ses piliers, dont Khris Middleton et Jrue Holiday. Forcément, quand Giannis Antetokounmpo ne doit pas tout faire tout seul, ça va beaucoup mieux dans le Wisconsin. Grâce à cette grosse série de victoires, le Freak et ses copains affichent un bilan de 13 victoires et 8 défaites à l’heure de ces lignes, et quelque chose nous dit qu’ils ne vont pas s’arrêter en si bon chemin même si le calendrier va clairement se corser. Dans l’Apéro du jour, on fait le bilan de ce début de saison, avant de se projeter sur la suite et notamment les chances de Milwaukee en vue d’un potentiel back-to-back.

