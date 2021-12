Jalen Suggs ne passera pas par la case opération : du scotch sur le pouce, un peu de glace et on checke tout ça dans deux semaines

Jalen Suggs s’est fracturé le pouce à Philadelphie dans la nuit de lundi à mardi lors de la défaite du Magic 96-101. Mais finalement le rookie ne passera pas sur le billard et son pouce sera réévalué toutes les deux semaines. On cherche des fans du Magic pour leur annoncer la bonne nouvelle.

Un vent de soulagement vient d’être annoncé sur Orlando par la météo locale. La raison est très simple et elle vient des nouvelles « rassurantes » concernant Jalen Suggs. Rappelez-vous, le rookie s’est fracturé le pouce de la main droite face aux Sixers dans un duel avec Jojo Embiid au cœur du dernier quart-temps. Qui dit fracture dit bien souvent rupture de l’os et on part alors pour le super combo hosto, opération et durée d’indisponibilité assez longue. Mais c’est là que la magie a opéré pour le cinquième choix de la Draft 2021, et la fanbase d’Orlando va retrouver le sourire : Jalen Suggs ne va pas subir d’intervention. C’est la franchise qui a annoncé la bonne nouvelle sur son site après avoir fait passer des examens au gamin.

Le retour du meneur va quand même prendre plusieurs semaines. En effet, Jalen Suggs et son pouce en bois seront réévalués tous les quinze jours pour voir comment se rétablit l’articulation de l’arrière. Avoir une fracture au pouce de sa main forte, forcément ça devient vite handicapant pour jouer au basket. On pourrait alors penser que le natif du Minnesota va profiter du climat floridien tranquille sur la plage, mais le coaching staff du Magic a visiblement d’autres projets pour le bonhomme. Le coach Jamahl Mosley et ses sbires comptent bien voir le rookie et son bandage au centre d’entraînement dans les prochaines semaines. Tout simplement car une fracture du pouce n’empêche pas de prendre part aux séances vidéos ni d’échanger avec les coachs ou encore d’apprendre l’allemand. Jalen Suggs va donc continuer son apprentissage de la NBA et rester dans le bain avec ses potes en travaillant différemment. Après des premiers matchs en demi-teinte, l’ancien de Gonzaga devenait de plus en plus intéressant et on a déjà hâte de le revoir sur les parquets. Espérons que cette blessure ne traîne pas trop et que la fanbase du Magic lui envoie une tonne d’ondes positives… et des yaourts pour le calcium.

Jalen Suggs ne va pas subir d’opération et c’est une bonne nouvelle à la fois pour le rookie mais aussi pour le Magic et ses fans. L’état du pouce du meneur sera réévalué dans deux semaines pour faire un premier point sur la guérison. Courage !

