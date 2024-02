Zaccharie Risacher quitte l’Équipe de France, victime d’un coup au visage face à la Croatie

Victime d’un coup au visage durant le troisième quart-temps du France – Croatie d’hier, Zaccharie Risacher va quitter l’Équipe de France et n’ira pas en Bosnie pour le deuxième match de la fenêtre internationale. Le prospect de la JL Bourg doit suivre un protocole commotion.

Coup dur, mais ce n’est que partie remise. Hier, l’Équipe de France a tapé la Croatie à Brest. Un match dont on ne se souviendra pas spécialement en matière de jeu, mais une victoire au bout et c’est tout ce qui compte. Le pépin ? Zaccharie Risacher n’a joué que 4 minutes, blessé au visage sur un rebond. Il a reçu un coup involontaire de Jaleen Smith dans le 3e quart-temps et est donc sujet à un protocole commotion. Il n’a évidemment pas rejoué de la rencontre.

Victime d’un coup au visage face à la Croatie, Zaccharie Risacher doit suivre un protocole commotion avant de reprendre toute activité sportive. Il n’accompagnera pas les Bleus à Tuzla, en Bosnie.#TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu | #EuroBasket

— Équipes de France de Basket (@FRABasketball) February 24, 2024

L’Équipe de France a communiqué ce matin au sujet de cette blessure. Zaccharie Risacher va directement rentrer à Lyon pour être suivi médicalement. Il n’ira donc pas avec le groupe en Bosnie-Herzégovine, où les Bleus doivent jouer à 19h lundi. Pas de prise de risque, c’est bien le principal.

Source : FFBB