Playoffs NBA 2021 : Nuggets – Blazers, la preview ! Apéro TrashTalk

8 previews en… 2 jours. C’est notre dernière folie alors accrochez-vous et dégagez un peu de temps dans vos agendas ce week-end parce qu’on a plein de choses à dire dans l’Apéro TrashTalk avant le début de ces Playoffs NBA 2021. Deux jours à teaser ce que seront vos deux ou trois prochaines semaines, et on enchaîne avec une série qui sent bon les prolongation entre les Nuggets du futur MVP et les Blazers de son alter-égo bosnien.

La dernière fois que ces deux là s’étaient croisés en Playoffs, on avait eu droit à une vraie guerre digne de ce nom. Mais avant que C.J. McCollum ne se charge de régler la note dans le Game 7, on avait eu droit à un match à rallonge avec quatre prolongations lors de la troisième manche au Moda Center. Cette année, le contexte a changé, mais les deux équipes entretiennent de gros espoirs à l’abord de ces Playoffs NBA. Sans Jamal Murray, Denver aura du mal à faire aussi bien que dans la bulle mais ce serait sous-estimer le Joker que de penser qu’ils sont déjà éliminés. Enfin en bonne santé, les Blazers espèrent toujours permettre à Damian Lillard d’accomplir la prophétie en offrant le titre à Portland avant la fin de sa carrière. Point important par rapport à 2019, Carmelo Anthony est désormais un joueur de l’Oregon. Or, on connait le palmarès du vétéran lors des Playoffs NBA. Interprétez cette information comme vous voulez, mais on ne serait en tout cas pas étonnés de voir cette série faire durer le plaisir.

Fauteuil, limonade fraiche, ventilo ou gros plaid selon le temps qu’il fait chez vous, et on clique sur Play, on écoute, on regarde et on commente. Allez stop, on arrête de vous donner des ordres, alors bon visionnage et à très vite pour de nouvelles aventures.