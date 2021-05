Nuggets – Blazers, les pronostics de la rédaction : y’a comme une odeur d’upset dans l’air, « et on veut bien votre avis là d’ssus »

Quatrième match au programme ce soir, et une série de l’Ouest peut-être plus équilibrée qu’il n’y parait. Des Nuggets portés par un MVP en puissance et un Michael Porter Jr. qui grandit très vite, mais des Blazers en parfait faux 6, qui pourraient causer quelques beaux problèmes à Denver. On en pense quoi nous ? Disons que c’est écrit dans les lignes juste en dessous. Et vous ? Disons qu’il faudra le dire en commentaires.

Giovanni

La hype est bien présente, juste là, sur le plateau de fromage, entre la bûche de chèvre et l’Ortolan. On se souvient encore très bien de cette fabuleuse série de 2019 entre les deux franchises, de la manière avec laquelle C.J. McCollum avait fermé la boutique, d’ailleurs c’était le même soir que le shoot de Kawhi face aux Sixers, enfin je crois, enfin bref on s’en fout, tout ce que je veux dire ici c’est que ça pue, de nouveau, le Game 7, et que le talent présent de part et d’autre devrait nous offrir quelques douces soirées offensives. On le voit venir le match à 59 pions de Damian Lillard, on la voit venir la série en 34/17/12 de Nikola Jokic, mais moi ce que je vois surtout venir c’est un match légendaire au Game 7, avec un Joker qui tamponne son MVP award sur un 48/22/12 des familles en 53 minutes. Pour moi ça part sur du Nuggets en 7, moins de profondeur mais plus de cojones, par contre je préfère vous prévenir qu’autant la victoire sera belle, autant la baffe dans la gueule sera terrible en demi face aux Lakers. Nuggets 4 – Blazers 3

Nico

Deux ans après, Nuggets et Blazers se retrouvent. Une série bien indécise du fait notamment de la blessure de Jamal Murray et des autres petits bobos qui frappent malheureusement la bande à Nikola Jokic. Cependant, les Nuggets restent un gros collectif et ils n’ont pas l’intention de s’apitoyer sur leur sort. Quelque part, ils sont un peu comme les… Blazers de 2019, arrivés en finale de Conférence Ouest malgré l’absence de Jusuf Nurkic. Évidemment, on ne compare pas Murray à Nurkic mais vous comprenez la dynamique. Aujourd’hui, Portland est quasiment au complet et voudra réaliser un parcours similaire et ça passe donc par une qualification contre Denver. Damian Lillard et ses copains arrivent en pleine bourre après une belle fin de saison régulière et Dame semble aujourd’hui en mission pour emmener les Blazers le plus haut possible. Cette série c’est du 50-50, mais quand c’est comme ça j’ai tendance à mettre une pièce sur Lillard. Allez, Portland en 7, avec un buzzer de Dame pour éliminer Denver. Nuggets 3 – Blazers 4

Ben

Fans d’overtime, vous allez être servis ! Denver et Portland se connaissent bien pour évoluer dans la même Division mais surtout pour s’être livré l’une des plus belles batailles de ces dernières années lors du second tour des Playoffs 2019. 7 matchs, 4 prolongations pour le seul Game 3, et un C.J. McCollum taille patron pour plier la série on the road lors de la dernière confrontation. Enlevez Jamal Murray aux côtés du Joker et ajoutez une équipe des Blazers enfin au complet et vous obtenez encore une série disputée et sexy. Même si le futur MVP va probablement tourner en 30-18-15 de moyenne face à son ancien tandem dans la raquette des Nuggets, Jusuf Nurkic et surtout Damian Lillard et Cijay vont mettre la défense des Rocheuses à feu et à sang tandis que Norm, RoCo et DJJ vont s’occuper de renforcer le verrou des Blazers. Nuggets 2 – Blazers 4

Alex T

L’une des séries les plus équilibrés de ce premier tour selon moi. Difficile de vraiment sortir un vainqueur parce que d’un côté Portland a toujours montré des lacunes défensives mais en même temps, Denver va énormément souffrir de l’absence de Jamal Murray en attaque. Nikola Jokic est probablement en train de se marrer en voyant la raquette de Portland qu’il va devoir affronter, no disrespect pour Jusuf Nurkic ou Enes Kanter mais préparez-vous à du 40/15/10 pour le futur MVP. La question est par contre de savoir s’il sera suffisamment entouré pour tenir la série. Si les MPJ, Will Barton, Aaron Gordon and co. suivent, Portland sera vraiment dans la mouise mais s’il joue au super héros tous les soirs dans son coin alors je mise plutôt sur la variété offensive des Blazers. Et puis bon, qui a envie de miser contre Damian Lillard sur un potentiel Game 7 ? Personnellement, moi non. Nuggets 3 – Blazers 4

Arthur

Cela faisait longtemps – pour ne pas dire jamais – que les Blazers n’avaient pas profité d’un groupe aussi garni à l’aube des Playoffs. Tous les secteurs du jeu sont sous scellés et rares sont les équipes à pouvoir faire tanguer cette polyvalence. En figure de proue d’un joli groupe, Damian Lillard et son expérience de postseason. Mais même si ce petit bonhomme est un déglingo d’audace, je n’arrive pas à imaginer la régulière de Nikola Jokic vaine à ce point. Sans Jamal Murray, les Nuggets débarquent tout de même en patron et pourront compter sur quelques de leurs couteaux suisses pour jouer les facteurs X. Si pour moi Michael Porter Jr. sera l’homme de cette série, j’envoie également sept kopecks sur un Facundo Campazzo transformé. Le petit meneur a tout l’attirail d’une carte surprise dont les Blazers oublient déjà qu’elle peut se montrer menaçante. Allez, dagger de l’Argentin pour le match 3, puis Michael Porter Jr. couche les gosses au Game 7. Nuggets 4 – Blazers 3

Alex D

Le patronyme Nuggets est très franchement un bon moyen de se faire ingurgiter par surprise et très rapidement par des Blazers en grande forme. Terry Stotts semble avoir trouvé l’alchimie en cette fin de saison pour motiver ses troupes à ne pas se contenter du costume de losers qu’on leur octroie trop souvent au printemps. Se faire le scalp dans le money time de régulière des Lakers pour choper un top 6 qui, sur le papier,ne leur était très franchement pas destiné, franchement je dis chapeau aux Blazers et cela prouve le caractère conquérant de l’équipe. Et puis Damian Lillard ne baissera jamais les bras à l’idée de devenir le LeBron James de l’Oregon et pouvoir dire un jour « Portland, this is for you ». Le match qui a clôt la saison et la domination des hommes de Terry Stotts sur ceux de Michael Malone a fait office de mise en bouche sur ce que la série va être : une boucherie que Nikola Jokic ne pourra arrêter. Nuggets 2 – Blazers 4

Clément

Celle-là, elle part d’office en 7 hein, et qui dit Game 7 dit Damian Lillard n’est-ce pas ? Alors certes, les Nuggets ont le potentiel futur MIP (non) en la personne de Michael Porter Jr. et surtout probable futur MVP (oui), un certain Nikola Jokic, sauf que dans tout ça, il manque un type qui s’appelle Jamal Murray et qui aurait fait un bien fou à ses potes sur tous les Playoffs mais qui va devoir mater tout ça avec son genou dans une bassine. Oui, la vie est une… enfin bref. En plus, les Nuggets ne pourront pas remonter des déficits de 3-1 à chaque fois… Et en face, bah y’aura Damian pour venir paner les Nuggets le plus rapidement possible, mais surtout, pour une fois, les Blazers sont au grand complet et de nombreux profils sont à la disposition du coach. La série sera disputée, on aura de l’overtime et des stats en pagaille, des Blazers qui vont franchir un tour, et encore… un bad shot d’anthologie de Dame D.O.L.L.A ? Nuggets 3 – Blazers 4

Max



La blessure de Jamal Murray redistribue les cartes de cette série. Si les Nuggets ont sûrement le MVP, qui autour de lui pourra relever le challenge ? MPJ pourrait tirer son épingle du jeu au scoring mais quelles certitudes apporte t-il ? Denver me semble sur les rotules et, même avec Jokic, je ne vois pas les Blazers quasiment au complet flancher face à ces Nuggets. McCollum et Lillard sont tous deux sur une belle dynamique, Nurkic est sur une saison quasi complète, Portland s’est ajusté à la deadline avec l’arrivée d’un Norman Powell qui connaît très bien les Playoffs… bref le momentum est du côté de l’Oregon et je pense que les Nuggets sont l’adversaire idéal pour les Blazers. Sur les coachs, le duel paraît équilibré entre Terry Stotts et Mike Malone, mais petit avantage au technicien du Colorado pour qui l’ajustement s’est fait de façon douce depuis la blessure de Murray. Mais partez à la guerre avec le meilleur soldat du monde, un jeune prodige qui n’a pas fait ses classes et des bras cassés, vous aurez beau avoir Napoléon ou Alexandre Le Grand à la tête de votre armée, elle restera trop affaiblie pour vaincre vos ennemis. Nuggets 2 – Blazers 4

Gustave

Sans doute l’une des plus belles séries à venir, et mon indécision me pousse à voir cette série en sept matchs. Je sens le choke des Blazers avec un Damian Lillard monstrueux comme d’habitude, mais un C.J. McCollum trop en-deçà et un Nurkic combatif mais à bout de souffle face au Joker. Ce dernier évidemment sera en mode MVP, FMVP et Ballon d’Or pour lâcher des performances incroyables, des perfs où il mettra également ses coéquipiers dans les meilleures conditions. Ma boule magique (la même qui avait prédit la victoire des Wizards face aux Celtics) me dit également que MPJ sera excellent, sur de courtes durées, mais dans les moments importants et même s’il va s’en prendre plein dans la tête… Facundo Campazzo va réussir à maintenir Dame à 40 points par match (c’est pas 60, c’est déjà ça). Denver nous a fait rêver dans la bulle avec une ténacité irréprochable, ils sont donc capables de refaire le coup, avec ou sans Murray. Nuggets 4 – Blazers 3