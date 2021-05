Playoffs NBA 2021 – Preview Nuggets – Blazers : tiens tiens, voilà une série qui va rappeler quelques petits souvenirs

Denver et Portland ont disputé leur dernier match de saison régulière l’un contre l’autre, les deux franchises vont désormais se retrouver au premier tour des Playoffs pour une confrontation qui promet d’être bien indécise. Allez, c’est l’heure de la preview pour tout avoir en tête avant le Game 1 entre ces deux rivaux de la division Northwest.

Pour prendre l’Apéro, c’est par ici !

Pour les pronostics de la rédaction, c’est par là !

C’était il y a seulement deux ans. Nuggets – Blazers, demi-finale de la Conférence Ouest. Une série en sept matchs, marquée notamment par un Game 3 tout simplement interminable (quatre prolongations) et un Game 7 à Denver dans lequel C.J. McCollum avait enfilé la cape du superhéros. Dès qu’on a vu cette affiche pour le premier tour des Playoffs 2021, les souvenirs sont remontés à la surface et on imagine que Denver n’a pas oublié le dénouement de cette série. Depuis, les deux franchises ont pris une direction relativement opposée. Les Nuggets ont franchi un cap en 2020, eux qui sont allés jusqu’en Finales de Conférence Ouest sous l’impulsion de Nikola Jokic et Jamal Murray avant de s’incliner face aux Lakers, et semblaient plus forts que jamais en cette fin de saison, saison au terme de laquelle le Joker devrait logiquement rafler le titre de MVP. Chez les Blazers par contre, on a eu du mal à confirmer le beau parcours de 2019, que certains considèrent comme l’exception qui confirme la règle, cette règle qui dit que Portland ne peut pas remporter deux séries de Playoffs consécutives à l’Ouest (sept qualifications en Playoffs depuis 2014, quatre éliminations au premier tour, deux au second). Damian Lillard et ses copains sont sortis au premier tour dans la bulle après avoir terminé la saison régulière avec un bilan négatif, et ils n’ont pas pu faire mieux qu’une sixième place cette année. Pourtant, à l’heure de ces lignes, c’est bien Portland qui débarque dans la meilleure dynamique. Déjà parce que les Nuggets ont perdu Jamal Murray à cause d’une terrible blessure au genou à la mi-avril, et ensuite parce que les Blazers ont joué leur meilleur basket lors des dernières semaines de la saison régulière.

Après un mois d’avril assez désastreux dans lequel Portland a laissé filer dix matchs sur treize, les hommes du coach Terry Stotts – qui semblait plus que jamais sur la sellette – ont remarquablement redressé la barre. Dix victoires en douze matchs, c’est ce qu’on appelle finir en bombe et cela a permis aux joueurs de l’Oregon d’éviter la case play-in tournament, tournoi qu’ils ont gentiment laissé aux Lakers. Symbole de ce retour en forme, Damian Lillard, un peu en galère durant la mauvaise période de son équipe mais de retour à un niveau de MVP. Alors qu’il donnait l’impression d’être fatigué et surtout pas à 100% physiquement à cause de divers petits bobos, Dame D.O.L.L.A. a rappelé à tout le monde qu’il était le genre de joueur à changer de dimension à l’approche des Playoffs : 30,3 points, 4,3 rebonds, 7,7 passes, 1,0 interception, le tout à 54% au tir, 48% du parking et 95% aux lancers-francs, avec un titre de joueur de la semaine pour finir la régulière en beauté. Pas de doute, Dame est chaud pour attaquer la postseason et son objectif est clair, battre les Nuggets évidemment mais surtout aller au bout, tout simplement. Pour cela, deux conditions semblent indispensables. La première, c’est garder l’équipe en bonne santé. Les Blazers débarquent en Playoffs presque au complet après avoir connu pas mal de pépins en cours de régulière, il faut que ça dure. Ensuite, Portland ne peut pas se permettre d’évoluer au même niveau défensif que cette saison, l’équipe terminant à l’avant-dernière place de la NBA à l’efficacité défensive, avec 115,3 points encaissés pour 100 possessions. Franchement ça pique. Les Blazers peuvent-ils resserrer les boulons un minimum, comme on a pu le voir de temps en temps en fin de saison régulière ?

Il le faudra car en face, Nikola Jokic peut profiter de la moindre petite brèche pour sanctionner son adversaire, que ce soit au scoring ou à travers ses qualités de playmaker. Le mec est un véritable magicien quand il s’agit de trouver des ouvertures improbables et il ne se privera pas pour se goinfrer si ça manque de répondant en face. Son compère des Balkans Jusuf Nurkic devra être prêt pour le combat mais c’est l’ensemble de la défense des Blazers qui devra être bien réveillée car le Joker est au cœur d’un collectif qui tourne bien, où plusieurs mecs peuvent contribuer en attaque même en l’absence de Jamal Murray. On pense forcément à Michael Porter Jr. en premier, lui qui a beaucoup grandi sans Jamal ces dernières semaines. Sur les 15 matchs ayant suivi la blessure de Murray, MPJ a claqué plus de 25 points et 6 rebonds de moyenne à 58% au tir dont 51% à 3-points. Plutôt propre le gamin non ? Jokic aura besoin de son soutien mais aussi celui d’Aaron Gordon, arrivé lors de la trade deadline, pour espérer dominer Portland. Car outre l’absence de Murray, il faudra surveiller le statut de Will Barton, blessé à l’ischio-jambier fin avril et indisponible depuis, ainsi que la forme de Monte Morris, forfait lors de onze matchs consécutifs entre le 19 avril et le 8 mai, également à cause d’un bobo à l’ischio. Le jeune P.J. Dozier est quant à lui d’ores et déjà forfait. Tout ça pour dire que le groupe de Mike Malone n’entame pas les Playoffs dans les meilleures conditions et ça, ce n’est jamais idéal quand on rencontre une équipe en forme.

Si Denver part sans doute dans le costume de favori grâce à la troisième place décrochée au bout de la saison régulière, cette série s’annonce bien tendax. La bande à Nikola Jokic d’un côté, celle à Damian Lillard de l’autre, y’a encore moyen pour que cette affaire se termine lors d’un gros Game 7 dans la Mile High City.

Le programme de la série