Playoffs NBA 2021 : Nets – Celtics, la preview ! Apéro TrashTalk

8 previews en… 2 jours. C’est notre dernière folie alors accrochez-vous et dégagez un peu de temps dans vos agendas ce week-end parce qu’on a plein de choses à dire dans l’Apéro TrashTalk avant le début de ces Playoffs NBA 2021. Deux jours à teaser ce que seront vos deux ou trois prochaines semaines, et on enchaîne avec le Kyrico entre les Nets et les Celtics !

Uncle Drew croisera la route de ses anciens coéquipiers en Playoffs. Après avoir agité le drapeau blanc dans la bulle l’année dernière, le meneur sera cette fois bel et bien là pour donner une leçon de basket à Boston. Le trio Durant – Harden – Irving est enfin prêt à être aligné ensemble et on souhaite d’ores et déjà bonne chance à leurs futurs adversaires. Pas de chance les Celtics devront eux faire sans Jaylen Brown (out) et arrivent avec un désavantage de fraîcheur physique après avoir dû se débarrasser des Wizards lors du play-in. Sur le papier, on ne donne pas cher de la peau des Celtes mais le jeu bien huilé des disciples de Brad Stevens et la grosse brouette de Jayson Tatum pourraient nous surprendre. Pour Brooklyn à l’inverse, il s’agira de ne pas perdre trop de temps lors de ce premier tour alors que les Playoffs pourraient durer longtemps. En tout cas, c’est l’objectif annoncé depuis le Day-1 par l’équipe dirigée par Steve Nash et ce n’est pas maintenant que tout le monde revient en forme que ça va changer.

Fauteuil, limonade fraiche, ventilo ou gros plaid selon le temps qu’il fait chez vous, et on clique sur Play, on écoute, on regarde et on commente. Allez stop, on arrête de vous donner des ordres, alors bon visionnage et à très vite pour de nouvelles aventures.