Nets – Celtics, les pronostics de la rédaction : neuf rédacteurs, six victoires au total pour Boston, faites le calcul mais ça fait pas lourd

Une série aux airs de classique à l’Est, mais attention car cette saison le vent semble avoir tourné. En défaveur de la franchise mythique, en faveur des nouveaux riches et, spoiler, les quelques lignes qui suivent risquent fort d’étayer ce constat.

Giovanni

Il en faut toujours un pour se faire remarquer, alors soyons fous et donnons… deux matchs à Boston. Pourquoi ? Déjà parce que la défense des Nets sent la même odeur qu’une couche en EHPAD, et, par extension, parce que le duo Tatum / Walker pourrait en profiter pour faire semblant d’y croire. 2-0, 2-1, 3-1, 3-2 et 4-2, tout le monde il est content, les Celtics y auront cru et les Nets n’auront jamais eu trop peur. Evidemment les Nets ont un roster infiniment plus complet et talentueux, mais n’oublions pas que le groupe est jeune et que les victoires logiques pourraient s’accompagner de défaites qui construisent. Pas pour autant que la série sera « équilibrée », mais on part donc sur un petit 4-2 sans trop transpirer. Parce qu’au jeu du le premier arrivé à 150 a gagné, les Nets sont quand même plutôt doués. Nets 4 – Celtics 2

Nico

Voilà une série qui devrait être vite réglée. Difficile de croire en les Celtics vu la saison médiocre qu’ils ont pondu. Difficile de croire en les Celtics quand on sait que Jaylen Brown est absent. Difficile de croire en les Celtics quand vous avez Kevin Durant, James Harden et Kyrie Irving en face. Je donne quand même un match à Boston par respect pour la tradition verte et parce que Jayson Tatum est un grand malade mais honnêtement, c’est sans grande conviction. Brooklyn va faire le boulot sous l’impulsion de son monstre à trois têtes et les hommes de Brad Stevens n’arriveront pas à suivre. 4-1 Nets, merci, au revoir. Nets 4 – Celtics 1

Ben

A part Spencer Dinwiddie absent depuis le début de la saison, c’est bien une équipe de Brooklyn au grand complet qui se présentera face aux Celtics. Ces derniers ont déjà été miraculeusement sauvés par Jayson Tatum lors du play-in tournament mais ils n’ont ni la dynamique de groupe, ni l’injury report en leur faveur. Face au contender de cette saison NBA, ça fait déjà trop pour ne serait-ce que dévier le rouleau compresseur new-yorkais de sa route. Je ne les vois même pas faire un bloc de détour. Même si la défense celte arrive à stopper Kyrie ou Harden sur un match, il y aura toujours KD pour prendre les choses en main et vice-versa. Avec leur recrutement effectué en cours de saison, les Nets sont quasiment supérieurs sur toutes les match-ups, banc inclus. Finalement, la date des vacances de Boston ne tient qu’à la capacité des Nets à faire le petit ajustement défensif nécessaire au début des Playoffs. Désolé Vavane, mais ce n’est pas cette année que tu franchiras le premier tour… Nets 4 – Celtics 0

Alex T

Je laisse un match aux Celtics car Brooklyn n’est pas encore en mode machine de guerre et je me dis aussi que sur un soir, tu peux avoir un sursaut collectif de la part de Boston ou encore un Jayson Tatum qui en plante 50. En plus, se qualifier pour se prendre un sweep, bon… Pour le reste, zéro suspense et des Nets qui vont pouvoir sagement se mettre en marche avant d’attaquer un morceau un peu plus fat genre Milwaukee ou Miami. Si James Harden peut revenir en forme et disputer de bonnes minutes, le Big Three aura fait un pas supplémentaire vers son objectif. Boston a fait le minimum, atteindre les Playoffs, personne n’attend rien d’eux sachant le niveau montré et l’absence de Jaylen Brown. Vavane espérait sans doute un meilleur scénario mais il faudra attendre un an de plus pour voir le second tour des Playoffs avec un maillot vert. S’il est toujours là bien sûr. Nets 4 – Celtics 1

Arthur

La raquette de Brooklyn n’est pas incroyable et pourtant, les Celtics risquent le désossage en règle. Si Jayson Tatum alterne entre les matchs à 87 pions et les 2/18 au tir, le reste de l’effectif se veut plus clair, hormis quelques bons élèves bien représentés par la chouette forme d’Evan Fournier et l’apport non négligeable de Robert Williams. Tiens, il est marrant ce petit duel Mike James – Payton Pritchard. Je donne clairement l’avantage au gringo des Nets qui – depuis son arrivée – fait preuve d’une étonnante propreté. M’enfin, même si Jayson Tatum peut laver Brooklyn sur une rencontre, la constance et le talent d’un trio que l’on ne présente plus aura facilement raison des Celtes. Nets 4 – Celtics 1

Alex D

Deuxième sweep sur ce premier tour qui va se produire selon moi, celui des Nets aux dépens des Celtics. Car oui, le Big Three brooklynien est enfin au complet et il va donc falloir de grands bostoniens pour espérer autre chose que quatre débâcles. Spoiler : ce n’est pas parce que la bande à Vavane a battu les Wizards de Westbrook et Beal qu’ils sont en capacité d’exister face à une équipe qui va bien au-delà de ses trois stars (quatre avec l’ex-star Blake Griffin). La team Nash a en effet prouvé plusieurs fois cette saison qu’elle savait jouer avec son Big Three amputé, des joueurs totalement inattendus comme Mike James ont de ce fait pu tirer leur épingle du jeu pour permettre aux Nets de devenir un rouleau compresseur que seuls les Sixers dépassent d’un cheveu au classement. Tatum ne pourra pas aligner quatre performances venues d’ailleurs pour éjecter Brooklyn et le manque de son acolyte Brown va cruellement se faire ressentir. Rassurez-vous, il y aura un Français en demi-finales de Conférence, mais il s’appelle Timothé Luwawu-Cabarrot. Nets 4 – Celtics 0

Clément

Le talent est pourtant indéniable à Boston, mais au vu de la saison, et surtout sans Jaylen Brown, je vois bien un gentleman sweep qui se profile chez les Verts. Jayson Tatum arrivera bien à en planter 50 sur un match pour arracher une victoire sur le fil, mais pour le reste, les Nets sont beaucoup trop talentueux, et ce à tous les postes, pour que les Celtics aient la moindre chance. Kevin Durant joue comme s’il n’avait pas fait de saison blanche l’an dernier, Kyrie Irving connaît désormais sa place dans le roster, et James Harden a rechargé les batteries. Mais bien sûr, tout ne se résume pas à eux, et Steve Nash a prouvé qu’il savait bricoler avec les absents pour toujours proposer un basket de qualité. Il n’y aura donc qu’un français qui passera ce premier tour, et il a des cheveux. Nets 4 – Celtics 1

Max

Amis Celtes, désolé de vous décevoir mais je pense que cette série sera cinglante et un retour à la réalité brutal après le show Tatum du play-in. Peut-être que ce dernier saura trouver les brèches dans la défense des Nets, mais hormis cela je ne vois pas de grand potentiel offensif et une grosse fragilité défensive sur tous les postes que ne couvrent pas Marcus Smart. Il faudrait un grand duo Tatum-Kemba pour espérer sortir la tête de l’eau, et encore. De quelle arme dispose les Celtics pour contenir KD ? Comment gérer les situations quand Smart sera sur le banc et que Pritchard et Langford défendront sur Harden ? Même Claxton pourrait être un vrai problème pour les Celtics. Le second unit des Nets semble totalement rodée, et l’issue de la série tout autant. Nets 4 – Celtics 0

Gustave

Le pronostic avec ces Nets risque d’être souvent le même. On voit mal ces Celtics défendre contre Brooklyn, on voit mal ces Celtics attaquer contre Brooklyn. Peut-être qu’avec Jaylen Brown les C’s auraient pu gratter un match ou deux, mais j’ai bien l’impression que la deuxième ville de New-York va se mettre en mode rouleau-compresseur. Ça les gratte de ne pas avoir encore pu montrer au monde qu’ils sont les meilleurs, et cette belle affiche va donc permettre à la Génération Miracle d’écraser son adversaire en envoyant un message fort au reste des prétendants au titre. Petite pensée pour Evan qui va devoir se coltiner toutes les deux secondes des iso sur Harden… ou Kyrie… ou KD. Kemba Walker, malgré son bon match face aux Wiz, risque de ne plus exister et Jayson Tatum va faire de belles performances c’est sûr mais ne pourra pas tout faire tout seul. Préparez-vous à des “belles” images en boucle et en boucle du dragon à trois têtes qui va serrer la main de JT0 genre “respect mon gars t’es un boss (rejoins-nous si tu veux)” . Nets 4 – Celtics 0