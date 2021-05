NBA Playoffs 2021 – Preview Nets – Celtics : ça sent le roussi pour Boston, ça sent le roussi et ça sent même la rouste

Un bulldozer en confiance contre une équipe en perte de vitesse, gênée par les blessures et qui sort d’une régulière compliquée. L’affiche a l’air déjà jouée mais comme on dit chez nous : NBA, where des trucs de vraiment dingue happen. Allez, on vous donne les clés pour suivre cette série, et comprendre pourquoi il faudra… vraiment la suivre.

Pour prendre l’Apéro, c’est par ici !

Pour les pronostics de la rédaction, c’est par là !

David contre Goliath, Mike Tyson contre Bastien de TrashTalk, Hardy contre Laurel, c’est l’effet que donne l’effectif de Brooklyn contre à peu près tout le monde cette saison. Petit récapitulatif juste pour le kiff : coaching : Steve Nash. Backcourt : James Harden, Kyrie Irving, le dieu Mike James, Landry Shamet, Joe Harris et Timothé Luwawu-Cabarrot. Frontcourt : Kevin Durant, Jeff Green, Blake Griffin, Nicolas Claxton, DeAndre Jordan. Voilà, et ça, déjà, c’est un peu censé vous donner envie de regarder cette série. Si l’on n’a quasiment pas pu voir les trois stars des Nets jouer ensemble cette saison, ils seront néanmoins tous présents et healthy, et on a forcément hâte de voir comment ça va se passer. Pas juste au niveau de leurs performances individuelles hein, peu de doutes à ce niveau-là à vrai dire, mais surtout au niveau de leur alchimie. Bref on est très excité, nous et la planète basket, à l’idée de voir les Monstars jouer ensemble et activer leurs super-pouvoirs.

Du côté de Boston ? C’est bien malheureux mais Jaylen Brown a mis le moral des C’s dans leurs chaussettes en se blessant début mai car le numéro 7 était tout de même sur la meilleure saison de sa carrière et offrait alors avec Jayson Tatum une double menace assez incroyable. Jayson Tatum avait déjà beaucoup de responsabilités mais là… l’absence de Jaylen – qui aurait pu se coltiner une des Totally Spies en défense – se fera fortement ressentir, en défense donc mais sur l’impact offensif également, lui qui tournait quand même à 24,7 points par match cette saison.

Mais retour sur les Nets tiens. Assez tranquillement, les hommes de Steve Nash ont fini deuxièmes de la Conférence Est et nous ont offert une très forte impression de sérénité quasiement toute la saison. Effectif au complet ou pas les Nets ont roulé sur pas mal de monde, Steve Nash a su s’imposer, et, vraiment, le seul regret reste à ce jour de ne pas avoir pu faire jouer plus souvent les trois stars ensemble. La saison de Boston ? Elle n’a pour sa part pas dégagé le même genre de sérénité. Un bilan négatif pendant longtemps, des défaites et des défaites, et si les leprechauns ont su se reprendre pour monter un temps dans le Top 6, c’était pour au final retomber et jouer le play-in. Une saison pleine de blessures, de problèmes de COVID, notamment pour Tatum et Fournier, bref le chemin fut… sinueux. Une victoire plus tard face aux Wizards lors du play-in grâce aux 50 points de Evan Fournier Jayson ‘bruit de Netflix’ et c’est donc dans les griffes coupantes des Nets que les Celtics débarqueront à partir de ce soir.

Petit point d’ailleurs sur la série à venir. Quinze balles sur un match à 60 points de Jayson Tatum, qui dit mieux ? Trente boules sur un ou deux matchs à 110 points des Triplettes de Belleville Brooklyn ? Brooklyn qui va devoir exploiter la faiblesse intérieure de Boston, grosse lacune depuis quelques années et toujours autant en 2021. Tristan Thompson est ce qu’il est, pas assez bon défensivement, Tacko Fall est immense mais ok tu connais, Luke Kornet est… Luke Kornet, et Robert Williams, très bon energizer et dissuadeur, risque de ne pas être à 100% à cause d’une blessure au doigt de pied. Tout le monde sait que les Verts auraient dû garder Vincent Poirier qui aurait évidemment été l’homme de la situation, et ce manque d’intérieur à Boston permettra probablement au Big 3 des Nets de driver comme dans un rêve. Une petite pensée à Marcus Smart d’ailleurs, qui va sûrement se taper les trois stars durant toute la série tout en essayant de peser offensivement, le garçon étant à peu près le seul mec du roster capable de faire jouer ses partenaires. On sent donc Beantown en souffrance durant cette série, mais après tout, la combativité et la défense restent dans leur ADN. Un upset dans cette série serait vraiment dingue, du genre historique même. Dans l’optique très utopique de ce rêve très fou les C’s compteront donc sur Jayson Tatum évidemment, mais aussi sur un Kemba Walker qui sort d’une performance importante face à Washington, sur un Tristan Thompson qui devra apporter son expérience des Playoffs, eyt sur Evan ‘Bucket’ Fournier qui, on l’espère, nous montrera de bonnes choses comme il l’a fait sur la toute fin de saison.

C’est donc une série très agréable qui nous attend, les « vrais » début du Big 3 face à un outsider qui peut tellement nous surprendre. Ça commence ce soir à 2h du matin, jusqu’au Game n° on ne sait pas encore, puisque – attention, il ne faut jamais enterrer les Celtics.

Le programme de la série