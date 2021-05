Les fans vont pouvoir se masser en tribunes : vrai avantage du terrain en Playoffs, ça c’est la NBA qu’on aime

Cette année, peut-être encore plus que d’habitude, l’excitation est palpable chez les fans NBA avant le début des Playoffs. Et pour cause, pour la première fois depuis 2019, on va avoir des Playoffs dans les belles salles de la Grande Ligue, et avec un public de plus en plus nombreux. La NBA qu’on aime, tout simplement.

Il y a quelque temps, au début de l’année, on se demandait encore si les Playoffs 2021 pouvaient éventuellement se dérouler dans une bulle. Avec une régulière largement perturbée par le COVID au mois de janvier, c’était une hypothèse légitime même si la NBA n’a jamais vraiment été chaude pour relancer le concept après la fin de saison 2020 chez Mickey, et ce malgré son efficacité. Aujourd’hui, non seulement il n’y aura pas de bulle pour les Playoffs 2021 mais en plus, on devrait avoir pas mal de fans en tribunes. Cela dépendra évidemment des villes et des directives locales mais ce qui est sûr, c’est qu’on aura de l’ambiance un peu partout, avec un niveau de décibels variable. Et ça évidemment, ça fait énormément plaisir, même si l’avantage du terrain ne sera forcément pas le même pour tout le monde. Au fur et à mesure de l’avancée de la saison et grâce à la vaccination massive des joueurs NBA et de la population en général, le COVID a vu son impact diminuer au sein de la Grande Ligue et les fans sont progressivement revenus dans les tribunes, en nombre de plus en plus important. Si l’on se base sur les dernières infos des insiders Marc Stein (New York Times), Tim Bontemps et Tim MacMahon (ESPN) ainsi que quelques petites recherches faites maison, voici le nombre de fans autorisés pour chaque équipe de Playoffs :

Knicks : 15 000

15 000 Nets : 10 000+

10 000+ Sixers : 10 000+

10 000+ Hawks : 9 500

9 500 Heat : 9 000

9 000 Bucks : 9 000

9 000 Celtics : 5 000, quasiment complet à partir du 30 mai (18 600 places en temps normal)

5 000, quasiment complet à partir du 30 mai (18 600 places en temps normal) Wizards : 5 000

5 000 Jazz : 13 000

13 000 Mavericks : 15 000+

15 000+ Suns : 11 000

11 000 Nuggets : 7 750

7 750 Lakers/Clippers : 5 000 à 7 000

5 000 à 7 000 Grizzlies : 7 000

7 000 Blazers : 2 000

Ces chiffres ne sont pas définitifs. En effet, y’a moyen que ça bouge au fur et à mesure qu’on avance dans la campagne de Playoffs et celle de vaccination. Si l’on en croit Adam Silver, qui a déclaré que quasiment 80% des joueurs NBA avaient déjà reçu au moins une dose de vaccin, on pourrait avoir des salles pleines pour les Finales NBA en juillet. Oui, des salles pleines. Une phrase qui donne des frissons rien qu’en l’écrivant. On croise les doigts pour que cette possibilité se transforme en réalité. Et en attendant, on espère aussi que les Playoffs 2021 ne seront pas perturbés par le COVID car la dernière chose qu’on veut voir, c’est une série plombée par le corona et le protocole sanitaire. Selon Yahoo Sports, la NBA n’exclurait pas le scénario d’un report de matchs en cas de tests positifs…

Lentement mais sûrement, la NBA retrouve son public et nous, on retrouve la Ligue qu’on apprécie tant, avec des Playoffs qui sont sur le point de commencer et de plus en plus de fans en tribunes. Bientôt, le COVID sera derrière nous, en tout cas on l’espère.

