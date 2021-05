Jordan Ma2 PSG : plus de Champions League mais des kicks de champions pour Paris

Alors que le PSG attend le faux pas vestimentaire du LOSC pour devenir champion national, ils décident de régaler tout Paname avec Jordan Brand grâce à la Jordan Ma2 PSG disponible chez notre partenaire Basket4Ballers.

Il faut imaginer mélanger tous ses parfums préférés dans une glace et que ça ressorte super bon. PSG et Jordan, c’est un peu pareil. Et ils continuent et ils continuent. Ils ont récemment sorti une collection de maillots pour la saison à venir, accompagnée de deux paires de chaussures, la Air Jordan 7 PSG et la Jordan Ma2 PSG. Cette dernière est une déclinaison partenariale de l’iconique Ma2. Récemment, notre Slovène préféré, Pogacar Luka Doncic a aussi eu son featuring avec la Ma2. Sauf que cette fois c’est le club francilien qui est privilégié. Encore une fois, un maximum de plaisir offert aux fans de style. Sur des touches de blanc, blanc cassé, rouge et bleu marine profond pour rappeler les couleurs du club, le résultat est soin. Une chaussure à plusieurs textiles, qui symbolise par sa diversité celle que l’on retrouve à Paname. Ce design audacieux de lignes et textiles différents est dans la continuité de l’esprit Jordan.

Les différentes matières utilisées sont le daim, la toile, des matières synthétiques, qui offrent tout de même une belle légèreté. Parfait aux pieds d’un Di Maria qui pèse 38 kilos. On peut retrouver le logo du PSG sur la doublure de la chaussette, et l’écriture Paris avec le logo Jordan sur l’étiquette de la languette excentrée, un choix osé qui nous plaît beaucoup. Avec la souplesse et la douceur du col et de la languette, c’est très facile d’enfiler ces chaussures, aussi facile que de dégainer un carton jaune à Verratti. On peut voir le bel hommage de Michael Jordan au vrai GOAT, Julian Draxler puisque l’on peut voir en relief sur les talons les numéros 2 et 3. Merci MJ c’est vraiment sympa de ta part pour le vrai numéro 23. Bam on retourne la chaussure avec un tacle non-maitrisé de Kimpembe, on peut voir sous la semelle un design sympathique aux belles couleurs avec un petit logo Jordan en cadeau. En plus de la légèreté de la paire, elle est accompagnée à la semelle d’une technologie Max Air 200 version Nimbus 2000 : l’amorti et la douceur seront folles ! Après avoir lu tout ça, vous devriez déjà être bien hypés. En plus, les Jordan Ma2 PSG vont être trop pratiques sur les terrasses pendant l’Euro. Même si le PSG ne joue pas, les futurs vice-champions de France seront bien représentés en sélection. En tout cas plus que dans l’équipe qui représentera l’Hexagone dans la catégorie basket aux prochains JO.

LA FICHE :

La grande-sœur : la Air Jordan 7 PSG puisqu’elles rendent toutes les deux hommage à Paris.

la Air Jordan 7 PSG puisqu’elles rendent toutes les deux hommage à Paris. On les imagine déjà au pied : Mbappé, pour le forcer à rester à Paris et parce qu’il aime bien ce genre de shoes.

Mbappé, pour le forcer à rester à Paris et parce qu’il aime bien ce genre de shoes. L’occasion parfaite pour les porter : vraiment tout le temps, la paire est trop cool on a envie de se marier dans ces paires.

vraiment tout le temps, la paire est trop cool on a envie de se marier dans ces paires. On aime : les couleurs de Paris et quand Verratti arrive à ressortir le ballon comme un chef.

les couleurs de Paris et quand Verratti arrive à ressortir le ballon comme un chef. On aime moins : quand Verratti ressort le ballon et qu’il nous fait paniquer.

La Jordan Ma2 PSG est disponible sur le site de notre partenaire Basket4Ballers pour un prix de 139,90 euros. Merci, ça va encore régaler cet été, on va se sentir bien dans nos pompes, puisque Mbappé va prolonger donc comme dirait le GOAT : ÇA DONNE !

Source : Jordan Brand