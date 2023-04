Les Nuggets face aux Wolves c’est le premier face au huitième, mais cette match-up pourrait bien s’avérer bien plus ardue que le classement ne le laisse entendre. Qu’en pense la rédaction de TrashTalk ? Envoyez les pronostics maison !

GIOVANNI

J’étais plutôt parti à la base sur un Nuggets – Pelicans, mais les vrais savent que je suis le pire pronostiqueur de Gaule. Bonne nouvelle donc pour les fans des Wolves, dont je ne fais pas partie du cercle d’amis, car pour cette série je pars sur des Nuggets un poil inquiétés, mais un poil sur le crâne de Krilin, un seul. Une victoire des Loups car il y a du talent, beaucoup de talent à Minny, mais quatre pour les Nuggets car il y a du talent et des cerveaux à Denver. Vous voyez la nuance ? Vous savez lire entre les lignes ? Allez, Nuggets 4, Wolves 1.

NICO

On ne sait pas trop comment, mais les Wolves ont finalement réussi à valider leur ticket pour les Playoffs. Trop bien pour eux, ils ont gagné une élimination au premier tour par les Nuggets. Car si Denver n’a pas vraiment convaincu en fin de régulière, je vois la bande de Nikola Jokic dominer globalement son sujet face à Rudy Gobert, KAT, Ant-Man et Cie. Collectivement, c’est trop solide chez les Nuggets pour qu’une équipe irrégulière comme Minnesota vienne vraiment menacer Denver. On sait que les Wolves ont du talent mais on sait aussi qu’ils peuvent vite dérailler. Néanmoins, ils ont montré de la ressource en fin de saison malgré des coups de poing qui se perdent, et pourraient ainsi pousser la série jusqu’en 6. Sans plus. Nuggets 4, Wolves 2.

ARTHUR

Pas envie de succomber à la logique générale. Les Wolves sortent d’une grosse controverse, mais les Wolves auront deux intérieurs All-Stars à faire valoir contre Nikola Jokic. Autour ? Ce n’est pas jeu égal, mais ça peut le faire. L’absence de Jaden McDaniels fera probablement pencher la balance en faveur des Nuggets. Mais quid d’Anthony Edwards ? Premier choix de la Draft 2020, l’heure est venue pour lui de poser ses bagages sur cette série de premier tour. L’histoire réclame qu’il l’alimente. Il le fera. Nuggets 3, Wolves 4.

ALEX

J’avais misé sur les Pelicans pour ce premier tour mais on va s’adapter du coup. Quoiqu’il arrive, je sens pas une extrême sérénité du côté de Denver, malgré une saison et un bilan sympatoches. Minny a les armes pour embêter les Nuggets, en espérant qu’Anthony Edwards n. On part pas sur un duel acharné jusqu’au Game 7 hein faut pas pousser mais je vois bien les Wolves en arracher deux. Peut-être créer une petite surprise sur l’une des deux premières manches et ensuite Denver retrouve son niveau pour finir tranquillement le taf. Nuggets 4, Wolves 2.

CLEMENT

Un premier tour somme toute assez tranquille en prévision pour des Nuggets qui vont avancer sans forcer avec leurs trois sacs de billets sur pattes. Jokic, Murray et MPJ vont se relayer pour plier l’affaire au calme face à des Wolves qui semblent toujours un peu désunis. Ce sera tendu du string pour Rudy Gobert pour stopper le Joker, mais après tout, 100% des gagnants ont tenté leur chance comme on dit dans le jargon. Les gagnants, cela ne devrait, malheureusement pour eux, pas être les Loups, qui me semblent trop justes malgré un Anthony Edwards toujours aussi délicieux et le retour salvateur de Karl-Anthony Towns. Pour cogner des murs, y a du monde, mais pour les pensionnaires de la Mile High City, y’a plus personne on dirait. Une petite victoire pour Minnesota juste pour le principe, mais c’est bien les Nuggets, beaucoup plus complets et expérimentés, qui vont avancer. Nuggets 4, Wolves 1

AUGUSTE

Moi qui voulais un Nuggets – Thunder, me voilà déçu. Mais bon, on fait avec ce qu’on a et cette série s’annonce très sympa également. Enfin sympa pour nous et les Nuggets car les Wolves risquent de passer un sale quart d’heure. On a bien vu que dès que la première place de l’ouest était assurée, Denver a ralenti la voilure en pilant sur le frein pour être à 100% maintenant, dès dimanche. Nikola Jokic va avoir de la taille contre lui, mais KAT n’est pas un défenseur élite, capable de contenir un double MVP en titre, Rudy Gobert a des soucis de dos, Naz Reid et Jaden McDaniels sont blessés. Le Joker devrait se balader tout comme Jamal Murray, toujours en fuego lorsque les Playoffs sont là. Minnesota va bien réussir à en prendre un à la maison, mais pas plus. Il est temps pour Denver de montrer ce côté nasty et exterminateur quand il faut. Nuggets 4, Wolves 1.

EDGAR

Premier tour facile sur le papier pour les Nuggets et pour Jokic. Mais attention aux Wolves, l’incartade Gobert-Anderson aura eu la faculté de réveiller la meute. Après avoir roulé sur le Thunder ils pourraient surfer sur la dynamique dans cette série. Les Nuggets, Jokic en tête devront se méfier de KAT,Edwards et compagnie et faire parler leur supériorité. Mais on le sait à Denver on est pas les rois des Playoffs alors vigilance. Malgré tout ça devrait le faire largement pour des Nuggets qui partent favoris forts de la qualité de leur roster et de leur expérience. Nuggets 4, Wolves 1