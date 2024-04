Après les 14 matchs d’hier soir, huit affiches sont prévues cette nuit, ce qui veut dire une pluie de back-to-backs. Un énorme Nuggets – Wolves, un Bucks-Magic décisif pour les Playoffs à l’Est, Chet vs Wemby… Vive la dernière semaine de saison régulière en NBA.

Le programme de la nuit :

1h : Cavaliers – Grizzlies

1h30 : Heat – Mavericks

1h30 : Nets – Raptors

1h30 : Hawks – Hornets

2h : Thunder – Spurs

2h : Bucks – Magic

4h : Nuggets – Wolves

4h30 : Clippers – Suns

Le match à ne pas rater : Nuggets – Wolves

Sauf surprise, le vainqueur de cette opposition terminera la saison à la première place de la Conférence Ouest, tout simplement. À trois rencontres de la fin, les deux équipes ont le même bilan et seront grandissimes favoris de leurs deux derniers matchs. Le perdant ne perdra pas que le trône de l’Ouest, il pourrait carrément glisser à la troisième place sachant que le Thunder – troisième – a de bonnes chances de battre les Spurs ce soir. Entre avoir l’avantage du terrain pour tous les Playoffs à l’Ouest ou le concéder dès les demi-finales de conférence, la ligne est on ne peut plus fine.

Ce match arrive alors que les hommes de Mike Malone et de Chris Finch sont en bonne forme. 8 victoires lors des 11 derniers matchs des deux côtés, la dynamique avant les Playoffs est bonne et une victoire ce soir viendrait la confirmer. Rudy Gobert a un défi de taille face à Nikola Jokic, Anthony Edwards va devoir prendre le meilleur sur Jamal Murray et Karl-Anthony Towns stressera lui tout seul sur son canapé. Rendez-vous à 4h à la Ball Arena.

Mais aussi …

Un match important pour les Cavaliers, un match de plus pour les Grizzlies.

En cas de défaite face aux Mavericks, l’avenir du Heat passera à 99% par le Play-In.

Deux des équipes les plus décevantes de la Conférence Est, les Nets et les Raptors, s’affrontent.

Deux des équipes les plus décevantes de la Conférence Est, les Hawks et les Hornets, s’affrontent.

Le dernier match entre Chet Holmgren et Victor Wembanyama lors de leurs saisons rookies, c’est pour ce soir. Faites chauffer le pop-corn et profitez d’un des plus gros duels des 15 prochaines années en NBA.

Le Bucks – Magic est décisif dans la Course aux Playoffs de la Conférence Est. Malheureusement, Giannis Antetokounmpo ne sera pas sur le terrain.

En parlant de match décisif dans la Course aux Playoffs, les Suns doivent s’imposer à Los Angeles pour maintenir la pression sur les Pelicans et ainsi avoir une chance d’éviter la case Play-In.

