La course au Rookie de l’année entre Victor Wembanyama et Chet Holmgren n’a duré qu’un temps, mais a tout de même été l’un des éléments les plus marquants de la saison en NBA. Le dernier affrontement direct entre les deux hommes aura lieu cette nuit à 2h du matin au Paycom Center.

Intérêt sportif = 3/10. Intérêt de story-telling = 100/10

Victor Wembanyama et Chet Holmgren vont se retrouver ce soir pour le dernier duel de leur incroyable saison rookie. Si la course au ROY n’a duré véritablement que jusqu’à début janvier, ils ont tous les deux brillés de mille feux et d’autant plus lorsqu’ils se sont croisés sur les parquets. Une motivation supplémentaire souvent traduite par une intensité physique folle et des actions d’éclat.

Premier acte : Victor Wembanyama à 8 points, 14 rebonds et 2 contres ; Chet Holmgren à 9 points, 7 rebonds et 1 contre ; victoire du Thunder

Deuxième acte : Victor Wembanyama à 24 points, 12 rebonds et 4 contres ; Chet Holmgren à 17 points, 9 rebonds et 3 contres ; victoire du Thunder

Troisième acte : Victor Wembanyama à 28 points, 13 rebonds et 5 contres ; Chet Holmgren à 23 points, 7 rebonds, 1 contre ; victoire des Spurs

Des statistiques plus impressionnantes match après match qui font saliver à l’approche de la rencontre de ce soir.

Si du côté des San Antonio Spurs, la seule ambition sportive est de ne pas terminer dernier de la Conférence Ouest, les Blazers n’ayant plus qu’une victoire d’avance, il s’agira surtout de confirmer une fois encore les progrès réalisés au cours de la saison. Depuis le repositionnement de Victor Wembanyama au poste 5 et la titularisation de Tre Jones début janvier, l’équipe n’a pas le même visage et donne des vrais motifs d’espoir en vue de la saison prochaine. Même ces derniers temps avec les blessures successives de Devin Vassell, Jeremy Sochan ou encore Keldon Johnson, les hommes de Gregg Popovich restent compétitifs comme en témoigne la belle victoire d’hier soir face aux Grizzlies.

Pour le Thunder, une victoire permettrait d’encore croire à la première place de la Conférence Ouest. Avec une défaite de plus que les Nuggets et les Wolves, ils n’ont pas leur destin entre les mains, mais les deux équipes citées s’affrontent ce soir, ce qui pourrait déjà permettre à Shai Gilgeous-Alexander et sa bande de retrouver le deuxième rang. D’autant plus qu’ils possèdent le tie-breaker contre les formations de Chris Finch et de Michael Malone. L’objectif principal reste toutefois de faire les derniers réglages avant les Playoffs, un stade de la compétition que ne connaît pas encore la plupart de l’effectif.

Côté Français, cette rencontre permettra aussi de voir sur le parquet Sidy Cissoko qui sort tout juste de sa meilleure prestation en carrière avec 10 points, 3 rebonds et 2 passes contre Memphis. Olivier Sarr et Ousmane Dieng ne seront eux pas présents puisqu’ils disputent en ce moment les Finales de la G League.