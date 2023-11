Si les filles du 3×3 sont assurées de disputer les Jeux Olympiques de Paris 2024, leurs homologues masculins devront passer par le TQO pour rejoindre le tournoi final. Deux chances pour le prix d’une, faudra pas gâcher.

La mauvaise nouvelle pour le 3×3 français ? L’Équipe de France masculine n’est pas qualifiée directement pour les Jeux en sa qualité d’hôte. La bonne nouvelle ? Elle n’aura pas droit à un mais bien à deux Tournois de Qualification Olympique au mois de mai prochain, deux chances de rejoindre l’élite du 3×3 mondial à Paris.

Tournoi Olympique pour l’Universalité (UOQT2) : Utsunomiya (Japon) du 3 au 5 mai 2024

Tournoi de Qualification Olympique (TQO) : Debrecen (Hongrie) du 23 au 26 mai 2024

Comme cinq autres nations, les Bleus auront donc deux chances de mener à bien leur mission. Le tournoi d’Utsunomiya délivrera une place pour les Jeux tandis que celui de Debrecen offrira les trois derniers sésames olympiques.

Les Bleus sont désormais fixés sur leur sort 🇫🇷🙌@FIBA3x3 a officialisé les dates et les lieux des différents Tournoi de Qualification Olympique (TQO) pour Paris 2024.

➕ d’infos : https://t.co/XL1TxnoWXH pic.twitter.com/ZLow7mEQWd

— 3×3 FFBB (@3x3ffbb) November 29, 2023

On connait la date, on connait le lieu, ne reste plus qu’à connaitre le score sur lequel les Français vont taper leurs adversaires pour rejoindre la bande à Guapo Place de la Concorde du 30 juillet au 5 août 2024 !