Résumé de la nuit en NBA : LeBron James et les Lakers mènent la vie dure au champion en titre

Nuit de troisièmes manches entre deux équipes de l’Ouest, et deux de l’Est. Globalement… et bah on s’est pas mal ennuyé, avec deux matchs tués très rapidement, pour autant d’équipes qui vont devoir se retrousser les manches si elles espèrent se couvrir l’annulaire pour l’été.

# LES RÉSULTATS DE LA NUIT EN NBA

Heat – Knicks : 105-86 (les stats)

– Knicks : 105-86 (les stats) Lakers – Warriors: 127-97 (les stats)

# CE QU’IL FAUT RETENIR DE LA NUIT

Tiens, Bronny James a choisi sa fac !

Tiens n°2, Lakers – Warriors, on s’attendait quand même à un scénario mieux dessinée par l’antéchrist

Que tchi, rien, walou. Ce Game 3 était un retour à la maison maîtrisé par le groupe de Darvin Ham

C’est bien marrant de voir Tristan Thompson poser un dunk ras l’arceau, mais bon, pas trop notre truc le garbage time en Playoffs

L’axe principal de cette rencontre ?

Anthony Davis – dénué de vergogne – qui a foudroyé la raquette des Warriors : 25 points à 7/10 au tir , 13 rebonds, 4 blocks et 3 interceptions

, 13 rebonds, 4 blocks et 3 interceptions Les Knicks eux, se sont fait éteindre à Miami, 105 à 86

10 points à 4/15 au tir dont 0/5 à 3-points , 14 rebonds et 4 ballons perdus pour Julius Randle, probablement gêné à la cheville

, 14 rebonds et 4 ballons perdus pour Julius Randle, probablement gêné à la cheville 18 points pour Jalen Brunson à 6/17 au tir , là aussi ça coince pour obtenir le résultat escompté

# LE HIGHLIGHT DE LA NUIT EN NBA

ANDREW WIGGINS LE POSTER SUR ANTHONY DAVIS pic.twitter.com/3TE51Aj3Gf — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 7, 2023

# LE TOP PICK EN TTFL : Anthony Davis

Best picks en #TTFL cette nuit : – Anthony Davis : 59 pts

– LeBron James : 45 pts

– Jimmy Butler : 39 pts#NBA pic.twitter.com/w9xOMhMlJ4 — TrashTalk Fantasy Lab (@TTFLab) May 7, 2023

# LE SCORE DANS LES SÉRIES

Nuggets – Suns : 2-1

Warriors – Lakers : 1-2

: 1-2 Celtics – Sixers : 2-1

Knicks – Heat 1-2