Hier soir à l’occasion de la défaite des Warriors face aux Cavs, Stephen Curry a atteint une barre assez solide, une barre que seuls 34 autres joueurs avaient passé avant lui depuis la création de la NBA. 22, v’la Curry !

Si vous n’avez pas la ref de la dernière phrase en intro, tant mieux pour vous c’est que vous avez moins de 40 ans et toute la vie devant vous.

Pour parler basket ? Stephen Curry a donc profité de son match de la nuit pour passer la barre des 22 000 points en carrière, un bel accomplissement même si cela ne nous fera pas oublier que Caris LeVert l’a emmené deux ou trois fois en courses à l’occasion de ce match.

Congratulations to Stephen Curry who has reached 22,000 career points 🙌 pic.twitter.com/RwzfjI7Suu

22 000 ? Seulement ? Ouais, car c’est un peu le sentiment que l’on a eu cette nuit à la lecture de la stat. Stephen Curry n’est finalement “né” qu’en 2012-13 et n’a véritablement explosé qu’en 2015 à l’occasion de son premier trophée de MVP et de la première bague des Warriors, et c’est pour cela qu’on le retrouve aujourd’hui à quelques gros hectomètres d’un Kevin Durant par exemple, même génération mais monstrueux dès ses premiers pas en NBA.

Les prochaines têtes dans le viseur de Steph au classement des meilleurs scoreurs all-time ? Clyde Drexler, Elgin Baylor, Adrian Dantley, Robert Parish et Dwyane Wade, et une saison qui pourrait donc voir le chef intégrer le Top 30 si les blessures le laissent tranquille en 2024. Trois saisons de plus à 30 pions de moyenne et le Top 10 lui ouvrira alors les portes, classement plus raccord avec son talent et sa place dans l’histoire.