Adidas D.O.N. Issue #2 Spidey Sense : le modèle que Donovan utilise pour tisser sa toile

Allez, on se retrouve cette semaine avec une nouvelle version de la chaussure signature de Donovan Mitchell. La star du Jazz les aura certainement aux pieds pour tenter d’achever les Nuggets dans les prochains jours. Attention, car quand il tisse sa toile, impossible d’en réchapper. Soyez tout aussi dangereux que l’ami Spida avec les nouvelles Adidas D.O.N. Issue #2 Spidey Sense, disponibles chez notre partenaire Basket4Ballers.

Peter Mitchell, Donovan Parker, on pourrait presque parler de la même personne tant les types sont chauds quand ils s’y mettent. La torche humaine du Utah Jazz est le plus grand admirateur du justicier new-yorkais de chez Marvel, au point de se dire « Pourquoi pas moi ? ». Depuis, on connaît le topo : un mec qui se balade en maillot de basket certains soirs à Salt Lake City, pour mettre hors d’état de nuire les équipes qui voudraient du mal aux résidents de la Vivint Smart Home Arena. Maintenant, pour cela, il faut bien que le justicier soit équipé de manière correcte pour détruire toutes les menaces qui planent. Pas de problème, un petit rendez-vous chez Adidas, histoire de prendre les pointures, et on se retrouve avec une toute nouvelle version très réussie de la D.O.N. Issue #2, en mode flashy pour laisser la carte de visite à tous les ennemis. Le modèle est entièrement vert fluo, de la pointe jusqu’au talon, tout en se permettant des contrastes orange très biens dosés. Sur le milieu de l’empeigne, on retrouve un motif toile d’araignée, histoire de faire comprendre au super-méchant du soir que c’est déjà fini pour lui. Les lacets s’offrent des empiècements orange également, pour faire ressortir le « Spidey » écrit juste au dessus sur la languette. On y retrouve aussi le logo Adidas, pour bien se rappeler qui assiste Donovan lors de ses sorties nocturnes. La semelle intérieure fait même mention à Marvel, puisqu’il s’agit bien d’une collaboration, et la semelle extérieure est quand à elle parsemée de mots écrit en mode comics, petit clin d’oeil plus qu’appréciable à l’origine de Spider-Man.

La fiche

Le nombre de super héros en activité devrait très largement augmenter grâce à cette chaussure, disponible au prix de 99,90€ sur le site de notre partenaire Basket4Ballers. Allez, plus un mot : enfilez votre costume, et filez sauver le monde !

Source : Adidas