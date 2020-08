On connait les dates et heures de la suite des Playoffs : parfait, on va savoir quand on ne dormira pas et quand on dormira peu

Après ces quelques jours étranges, historiques et utiles en NBA, le sport va pouvoir reprendre ses droits à partir de ce soir. Hier soir la NBA a communiqué sur le programme des prochains jours, alors on vous remets ça juste ci-dessous, histoire de bien gérer nos temps libres et nos plages de repos. Allez, à vos calendriers Pirelli.

On y retourne, et ça commence dès ce soir. Parmi les premières infos tombées ? Les Finales qui devraient commencer le 30 septembre, et jusque-là un rythme d’un match tous les deux jours qui nous permettra de voir deux matchs par nuit durant les demi-finales de Conférence. Pour le reste et le programme détaillé des prochains jours ? C’est juste en dessous et on vous a même mis les horaires françaises, parce qu’on vous aime bien :

Ce soir et dimanche :

NBA playoff schedule for Saturday and Sunday. pic.twitter.com/9PhPYn5tIC — Shams Charania (@ShamsCharania) August 28, 2020

Ce soir :

21h30 : Bucks (3) – Magic (1)

0h30 : Rockets (2) – Thunder (2)

3h : Lakers (3) – Blazers (1)

Dimanche :

19h : Raptors – Celtics, Game 1

21h30 : Clippers (3) – Mavericks (2)

2h30 : Nuggets (2) – Jazz (3)

Lundi :

NBA postseason schedule for Monday. pic.twitter.com/qYiOVtGOy7 — Shams Charania (@ShamsCharania) August 29, 2020

S’il y a un Game 6 pour Bucks-Magic ET Lakers-Blazers

22h : Magic – Bucks, Game 6

0h30 : Thunder – Rockets, Game 6

3h : Lakers – Blazers, Game 6

S’il y a un Game 6 uniquement pour Lakers-Blazers

22h : Bucks – Heat, Game 1

0h30 : Thunder – Rockets, Game 6

3h : Blazers – Lakers, Game 6

S’il y a un Game 6 uniquement pour Bucks-Magic

0h30 : Magic – Bucks, Game 6

3h : Thunder – Rockets, Game 6

Si ni Bucks-Magic ni Lakers-Blazers ne nécessitent de Game 6 (on serait vous… on partirait là-dessus)

0h30 : Bucks – Heat, Game 1

3h : Thunder – Rockets, Game 6

Mardi :

NBA Postseason schedule for Tuesday: pic.twitter.com/Rkr694pJVG — Shams Charania (@ShamsCharania) August 29, 2020

S’il y a un Game 7 pour Clippers-Mavericks ET Nuggets-Jazz

21h : Raptors – Celtics, Game 2

23h30 : Nuggets – Jazz, Game 7

2h30 : Clippers – Mavericks, Game 7

S’il y a un Game 7 uniquement pour Clippers-Mavericks

23h30 : Raptors – Celtics, Game 2

2h30 : Clippers – Mavericks, Game 7

S’il y a un Game 7 uniquement pour Nuggets-Jazz (on serait vous… on partirait là-dessus)

23h30 : Raptors – Celtics, Game 2

2h30 : Nuggets – Jazz, Game 7

Si ni Clippers-Mavericks ni Nuggets-Jazz ne nécessitent de Game 7

23h30 : Raptors – Celtics, Game 2

2h30 : Clippers – Jazz, Game 1

Re-spi-ra-tion. On espère que c’est ok pour vous, on n’a pas pu faire mieux. On vous laisse donc dès à présent vous faire votre petite organisation, le temps de vous dire qu’ici on sera évidemment sur le pont tous les soirs à partir de… tout à l’heure, pour vous faire vivre la suite de ces Playoffs 2020 décidément uniques. Et si vous voulez dormir ? Vous avez exactement neuf heures devant vous. Allez, au dodo !