Preview de la soirée NBA : Game 7 à Brooklyn, un géant va tomber cette nuit, reste à savoir lequel

Les six premières manches entre les Bucks et les Nets n’auront pas suffi pour les départager. Mais cette fois, il n’y aura pas de lendemain pour l’une de ces deux équipes qui se préparent donc pour le deuxième Game 7 de ces Playoffs NBA 2021. Si l’énonciation de ces deux mots magiques ne vous file pas quelques frissons, vous pouvez rester au lit dormir. Pour les autres, la guerre commencera à 2h30 du matin alors soyez à l’heure.

Après un premier tour plutôt déséquilibré dans l’ensemble des séries du côté de la Conférence Est, on peut dire que ces demi-finales sont beaucoup plus indécises Alors que les Sixers viennent de forcer un Game 7 contre le seed 5 la nuit dernière, les deux autres grands favoris de cette partie de tableau vont croiser le fer pour une dernière fois cette nuit. Jusque-là, la logique est plutôt simple : l’équipe à domicile l’a toujours emporté, conférant aux Nets un avantage certain au moment de préparer cet acte VII au Barclays Center. Mais derrière ces résultats d’apparence si logique, cette série a tout de même eu son lot de drama et de suspense. Les déclas de KD sur son homologue grec, Giannis qui arrose lui-même de louanges le numéro 7 des Nets alors qu’il vient de lui mettre la sauce sur le parquet, la blessure de Kyrie juste au moment où l’on pensait que Brooklyn allait tuer ça, le retour en demi-teinte de James Harden ou encore le statement de… Khris Middleton dans le Game 6 pour maintenir Brew City en vie. Pas mal de rebondissements donc, et toujours cette incertitude sur le dénouement final. Kyrie Irving et Spencer Dinwiddie seront toujours absents chez les Nets, seul Donte DiVincenzo manquera à l’appel dans le camp des Daims et aucune tendance claire n’est vraiment perceptible avant ce Game 7 immanquable.

Bien sûr, bénéficier du meilleur attaquant de la planète arguably comme disent nos cousins cainris a de quoi mettre les Nets en confiance. Mais il a quand même fallu 49 points et un triple-double de patron cinq étoiles de la part de Dudu pour éviter à Brooklyn de se retrouver dos au mur avant de retourner dans le Wisconsin et sans cette perf on parlerait déjà de sa prochaine destination de vacances. On a déjà dit que Khrissou et Giannis avait pris soin de leur business au Fiserv Forum et on s’attend donc à un gros match de la part des All-Stars cette nuit. Un Game 7 est toujours un moment spécial dans une carrière et c’est aussi ce qui peut vous aider à rentrer dans la légende. Un nouvel échec des Bucks dans leur quête des Finales NBA pourrait commencer à peser sur le moral et précipiter de nombreux changements en interne. A Brooklyn, les blessures ont un peu altéré le statut d’épouvantail de l’équipe de Steve Nash mais le duo KD – James Harden compile autant de titres de MVP que Giannis et personne ne peut les arrêter dans un soir de forte chaleur. Personne sauf P.J. Tucker qui semble capable de rentrer dans le crâne de Durantula pour y semer la graine du doute et cette phrase n’est même pas une blague.

Attendez-vous à voir du beau monde en courtside pour assister à ce match couperet qui pourrait influencer le destin de plusieurs acteurs au sein des deux camps. Soyez à l’heure et soyez en forme. Si l’affiche ne vous excite pas, autant vous convertir tout de suite au badminton sur terre battue.