Nike KD 14 Home : la fameuse chaussure 14 millimètres plus courte pour gagner en Playoffs

On le connait ce Kevin Durant, toujours humble sur le terrain, jamais à faire de grosses performances ni de trucs pour se faire remarquer… on veut un F, on veut un A, on veut un U, on veut un X : FAUX ! Pour tempérer tout ce talent et cette singularité dont il fait preuve, Slenderman part sur une chaussure modeste, noire et blanche, puisque ce n’est pas l’habit qui fait le moine mais bien sa capacité à scorer sur absolument TOUT le monde. Bref, la Nike KD 14 Home est disponible chez notre partenaire Basket4Ballers.

Il en a fait des coloris chelous, pour les goûts de tous, et du coup, pour les gens un peu plus discrets sur le terrain qui préfèrent faire parler leur basket plutôt que leur style, il nous régale aujourd’hui avec cette paire noire et blanche. Peut-être aussi que son élimination des Playoffs l’a un peu bouleversé et qu’il veut repartir la tête un peu baissée, même si ce gros lardoune a tourné à 35,4 points de moyenne dans une série passionnante en sept matchs face aux Bucks. On a d’ailleurs une petite pensée pour l’Equipe de France et pour la planète basket qui va voir arriver un Durant tout énervé et bien prêt à se venger aux Jeux Olympiques. Coloris simple mais pas si simple que ça puisque les contrastes sont travaillés, eh ouais ça bosse chez Nike. La KD 14 Home toute blanche, avec deux matières sur la chaussure, toutes deux blanches mais qui donnent un effet marbré (le marbre hein, pas juste du Savane) possède également un strap version Nike Air Presto translucide, tout ça pour faire ressortir en noir le logo Nike sur le strap et le logo KD sur la languette. ATTENTION, règle officieuse mais qui a quand même l’air bien officielle : lorsque l’on met ce genre de chaussure avec un logo Nike très voyant, il est INTERDIT de mettre des chaussettes d’une autre marque.

Rappel également important qui donne du staïle aux shoes : le strap rappelle la KD 4 puisqu’elle a une forme de faux de la Mort et que les semelles des deux chaussures côte à côte dévoilent une tête de mort… ON ADORE. L’un des objectifs de la paire ? Réduire les mouvements de pied à l’intérieur de la chaussure grâce à son mesh multi-couches et son strap. En plus de ça, la Nike KD 14 Home a toutes les technologies du monde : la 5G, un amorti Zoom Air sur toute la longueur du pied, un PowerPoint pour comprendre la crypto-monnaie, une mousse Cushlon qui offre un retour d’énergie durable, le maintien sûr grâce au scratch du strap, un iPhone 12, un appareil à raclette portatif, une pièce rigide sous la voûte plantaire qui offre une grande stabilité à la chaussure, le paiement sans-contact, une semelle travaillée qui offre adhérence et sensation… Tout ça sans parler du fait qu’elles offrent un look d’enfer.

LA FICHE :

On aime moins : Les 889 296 points qu'il va lâcher contre l'Equipe de France cet été…

La Nike KD 14 Home est disponible sur le site de notre partenaire Basket4Ballers pour un prix de 149,90 euros. Une chaussure « icy » pour des jours plus chauds qui arrivent, un coloris modeste pour un joueur qui brille, plus rien ne nous étonne chez Kevin Durant, c’est bien pour ça qu’on en prendra quatre en 43 s’il-vous-plait.

Source : Nike