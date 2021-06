NBA Top 5 du jour : Paul George en mode Playoffs P c’est peut-être un jour sur deux, mais cette nuit c’était un vrai délice

Dans votre pieu, dans les transports, juste avant d’arriver au boulot, retrouvez votre Top 5 du jour concocté par la NBA. Et nous, on rajoute juste un peu d’épice aux commentaires. Let’s go !

#5 : cette fois-ci Rajon Rondo n’a pas fait de feinte de passe derrière le dos, ni derrière la tête, ni sous le genou, mais il a préféré y aller tout seul mais un peu trop lentement. Du coup Torrey Craig n’attendait que ça et il renvoie le ballon jusque dans les tribunes, presque sur Steve Ballmer, histoire d’en rajouter une couche.

#4 : Chris Paul remonte le ballon et fait semblant de regarder les tresses de Jae Crowder tout le long pour au final filer un caviar en no look pass, direction les contours à 2 dollars de Deandre Ayton.

#3 : Paul George fait un travail plutôt laborieux sur Jae 99 Crowder et finit par le crosser pour lâcher dans le trafic un ballon pour le 33 tonnes Ivica Zubac, qui coupe et qui n’en a que faire de Chris Paul.

#2 : Paul George toujours, qui crosse cette fois-ci Mikal Bridges pour dunker sur… Chris Paul, encore, puisque PG13 n’en a également que faire de la distanciation sociale.

#1 : Paulo il aime les moules frites, mais surtout il aime bien finir les quart-temps avec panache, puisqu’il finit le troisième avec un tir du milieu de terrain, O-K-L-M, cette fois-ci pas sur la tête de CP3 puisque ce serait considéré du harcèlement.

