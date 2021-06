NBA Top 5 du jour : Clint Capela omniprésent, juste dommage qu’il soit à chaque fois la victime

Dans votre pieu, dans les transports, juste avant d’arriver au boulot, retrouvez votre Top 5 du jour concocté par la NBA. Et nous, on rajoute juste un peu d’épice aux commentaires. Let’s go !

#5 : on commence tranquille avec P.J. Tucker qui sert un Giannis Antetokounmpo prêt à décoller. And-1, désolé Clint Capela.

#4 : les Hawks ont pris cher, mais John Collins parvient tout de même à s’incruster avec un bon gros put-back.

#3 : Jrue Holiday est énorme sur ce début de série face aux Hawks, et tout lui réussit.

#2 : Vous voulez voir Giannis réaliser sa meilleure imitation de Michael Jordan ? C’est par ici.

#1 : c’était la soirée des Bucks. La preuve, Brook Lopez est monté sur Clint Capela pour un gros tomar.

Pour les images c’est juste en-dessous, y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? Allez, à très vite !