Forfait lors du dernier match à cause de son bobo à l’ischio, Russell Westbrook va faire son retour sur les parquets cette nuit du côté de Minnesota. Dans quel rôle ? Visiblement ce serait en sortie en banc d’après les dernières infos du Woj. On fait le point.

Russell Westbrook a terminé son dernier match face à Portland sur le banc, il va commencer le prochain au même endroit. Mis à part une potentielle absence d’Anthony Davis (incertain pour ce soir à cause d’un bobo au dos), Brodie ne devrait effectivement pas être titularisé pour le match de ce vendredi chez les Wolves. C’est Adrian Wojnarowski d’ESPN qui a lâché la news, précisant que c’était pour donner plus de liberté à Westbrook en tant que « premier playmaker de la second unit ». En théorie ça a du sens sachant que Russ n’arrive pas à jouer autrement que lorsqu’il a la gonfle dans les mains et qu’il est dans un rôle de numéro 1, ce qui n’est évidemment pas le cas quand il est aligné avec LeBron James et Anthony Davis dans le cinq majeur. En pratique par contre, pas sûr que ça plaise à Brodie, qui on le rappelle avait déclaré en pré-saison que sa blessure à l’ischio était liée justement à son nouveau rôle de sixième homme, testé pendant un seul match avant la reprise officielle.

Que ça lui plaise ou non au final, c’est la décision du coach Darvin Ham, qui pourrait repartir avec le même cinq que lors du dernier match face à Denver (où Russ était absent) : LeBron – AD – Pat Beverley – Austin Reaves – Lonnie Walker IV. Ou alors, sachant qu’il y a une raquette Rudy Gobert – Karl-Anthony Towns en face ce vendredi, on pourrait voir un duo Davis – Damian Jones à l’intérieur si l’on en croit le Woj. Mais pas de Westbrook à l’horizon.

Ce n’est un secret pour personne, Los Angeles est au fond du trou en ce début de saison avec quatre défaites en quatre matchs, et Ham tente de trouver des solutions avec l’effectif qu’il a sous la main. Le problème, c’est qu’on a quand même cette mauvaise impression que peu importe l’ajustement, cette version-là des Lakers est tout simplement vouée à l’échec. L’absence cruelle de shooteurs, le duo LeBron – Davis qui vieillit, le manque de soutien à leurs côtés… ça fait quand même beaucoup de limitations et ce n’est pas un changement de lineup – même s’il a du sens – qui va tout révolutionner. On va quand même surveiller la manière avec laquelle Russell Westbrook va digérer cette nouvelle et surtout quel impact ça peut avoir sur l’équilibre global des Lakers. Rendez-vous cette nuit à 2h pétantes, on devrait bien s’amuser.

Russell Westbrook en sortie de banc, one-shot ou nouvelle tendance ? On verra mais si le coach Darvin Ham a décidé de prendre cette direction-là, ce n’est sans doute pas pour faire marche arrière deux jours plus tard…

Source texte : ESPN