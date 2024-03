Jeux Olympiques Paris 2024 : le programme des épreuves de basket 5×5 (hommes)

Si on connaissait déjà les affiches et les jours de match pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, on ne connaissait pas encore les horaires de ces rencontres. Elles viennent d’être dévoilées. Par ici le programme complet pour les épreuves de basket 5×5 chez les hommes !

27 juillet

11h : Australie – Vainqueur TQO Espagne

13h30 : Allemagne – Japon

17h15 : France – Vainqueur TQO Lettonie

21h : Vainqueur TQO Grèce – Canada

28 juillet

11h : Soudan du Sud – Vainqueur TQO Porto Rico

17h15 : Serbie – Etats-Unis

30 juillet

11h : Vainqueur TQO Espagne – Vainqueur TQO Grèce

13h30 : Canada – Australie

17h15 : Japon – France

21h : Vainqueur TQO Lettonie – Allemagne

31 juillet

17h15 : Vainqueur TQO Porto Rico – Serbie

21h : Etats-Unis – Soudan du Sud

2 août

11h : Japon – Vainqueur TQO Lettonie

13h30 : Australie – Vainqueur TQO Grèce

17h15 : Canada – Vainqueur TQO Espagne

21h : France – Allemagne

3 août

17h15 : Vainqueur TQO Porto Rico – Etats-Unis

21h : Serbie – Soudan du Sud

6 août

11h : Quart de finale 1

14h30 : Quart de finale 2

18h : Quart de finale 3

21h30 : Quart de finale 4

8 août

17h30 : Demi-finale 1

21h : Demi-finale 2

10 août

11h : Match pour la troisième place

21h30 : Finale

Source texte : FIBA

